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ماكرون وشولتس يبحثان أزمة الطاقة وسبل مواجهتها

تاريخ النشر: 05/09/2022 - 16:46

ماكرون وشولتس يبحثان أزمة الطاقة وسبل مواجهتها
شولتس وماكرون (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

أجرى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس في اتصال هاتفي عبر الفيديو، أزمة الطاقة والتضامن الأوروبي لمواجهته.

وذكرت الرئاسة الفرنسية، أن "المكالمة شملت وضع الطاقة في أوروبا والتدابير المتخذة على المستويين الوطني والأوروبي، للحفاظ على أمن الإمدادات والتصرف بشأن أسعار الكهرباء والحفاظ على التضامن الكامل بين الدول الأعضاء. وسيتناولان التدابير الإضافية التي من الممكن اتخاذها لحماية الأسر والشركات".

ويأتي هذا الاجتماع بعد ثلاثة أيام على انعقاد مجلس الدفاع الذي تطرّق، الجمعة، في الإليزيه إلى سبل تجنّب الانقطاع القسري للغاز والكهرباء في الشتاء المقبل.

ويلتقي وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي في التاسع من أيلول/سبتمبر للتباحث في الوضع الحالي في اجتماع استثنائي. وتقترح المفوضية الأوروبية تحديد سقف لجزء من أسعار الكهرباء وتبني رسوم منظمة للأُسر الأكثر هشاشة وتعزيز التدابير التحفيزية لتخفيض الاستهلاك، وفق ما جاء في مشروع اطلعت عليه وكالة "فرانس برس".

وأكد المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد، باولو جنتيلوني، السبت أن الاتحاد الأوروبي "على استعداد جيد" في حال الوقف الكامل لإمدادات الغاز الروسي، بفضل التخزين وإجراءات اقتصاد الطاقة.

من جانبها، أعلنت الحكومة الألمانية أمس، الأحد، خطة بقيمة 65 مليار يورو لتخفيف الأعباء المالية للأُسر وقالت إنها تدرس استخدام جزء من أرباح استثنائية حققتها شركات الطاقة لدعم تمويل الخطة.

وأعلنت مجموعة "غازبروم" الروسية الجمعة توقف عمل خط أنابيب "نورد ستريم" الحيوي لإمداد أوروبا بالغاز، "بالكامل" حتى انتهاء إصلاح توربين فيه، بعدما كان من المقرر أن يعاود العمل السبت إثر عملية الصيانة.

بودكاست عرب 48

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#إيمانويل ماكرون
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#الغاز الروسي

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