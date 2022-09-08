ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 1355

ارتفت حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 1355 قتيلا، إثر مصرع 11 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما أعلنت السلطات الباكستانية.

وذكرت هيئة الكوارث الوطنية في بيان أمس الأربعاء، أن 6 أشخاص لقوا حتفهم في الـ24 ساعة الماضية، في إقليم السند.

ومن بين الوفيات الجديدة، ثلاثة أشخاص بإقليم بلوشستان، واثنان في إقليم "خيبر باختونخوا"، ليرتفع الإجمالي في عموم البلاد إلى 1355 قتيلا، بحسب البيان نفسه.

وأضافت الهيئة أن حصيلة القتلى في إقليم السند لوحده بلغت 542، وذلك منذ بدء هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات، منتصف حزيران/ يونيو الماضي.

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ووفق البيان، فإن عدد قتلى الفيضانات في إقليم خيبر باختونخوا وصل 292 شخصا.

كما لقي 263 شخصا مصرعهم في إقليم بلوشستان، و191 آخرين في إقليم البنجاب، منذ بداية الفيضانات.

وبلغت إجمالي الإصابات في عموم البلاد 12 ألفا و722 أشخاص منذ منتصف حزيران/ يونيو الماضي، في الحوادث المرتبطة بالسيول والفيضانات.

وعادة ما يؤدي موسم الرياح الموسمية في باكستان، كما هو الحال في البلدان المجاورة، إلى هطول أمطار غزيرة، إلا أن العام الجاري هو الأكثر أمطارا منذ عام 1961.

وأثرت الأمطار الغزيرة والفيضانات على أكثر من 33 مليونا من سكان البلاد البالغ عددهم 220 مليونًا تقريبًا، ما تسبب في خسارة قدرها 10 مليارات دولار في أضرار للبنية التحتية الضعيفة بالفعل، بحسب المصدر نفسه.