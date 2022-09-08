  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

بريطانيا: ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين

تاريخ النشر: 08/09/2022 - 16:50

بريطانيا: ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين
(Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، الجديدة ليز تراس، اليوم الخميس، تجميد أسعار الطاقة لمدة عامين، عند سقف 2500 جنيه إسترليني (أكثر من 2800 يورو) سنويًا للأسرة العادية، في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقالت تراس التي كانت تتحدث أمام البرلمان، إن أسعار الطاقة سيتم تجميدها لمدة ستة أشهر للشركات، موضحة أن الإجراء يوازي توفير اقتصاد حوالي 1000 جنيه سنويًا، مقارنة بالزيادات في الأسعار المتوقعة في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر.

ولم تحدد تراس كلفة إجراءات الدعم التي يتوقع أن تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية، يتم تأمينها بفضل القروض.

وتشمل الإجراءات أيضًا التجميد المؤقت لضرائب الطاقة التي تمول الانتقال إلى حياد الكربون.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام أن الإجراءات ستصل كلفتها إلى 150 مليار جنيه، وهذا يتجاوز ضعف مبلغ 70 مليار جنيه إسترليني، أنفقت لدفع أجور العاطلين عن العمل طيلة فترة الجائحة.

وقالت تراس للنواب إنّ "هذا وقت يتطلب منا أن نملك الجرأة. نحن نواجه أزمة طاقة... وهذه التدخلات سيكون لها ثمن".

وكان الضغط يتزايد على الحكومة للتحرك إزاء ارتفاع فواتير الكهرباء والطاقة وأزمة تكاليف المعيشة، بعد أن حذر الاقتصاديون والمنظمات غير الحكومية والنقابات، وحتى شركات الطاقة من كارثة إنسانية هذا الشتاء.

وتعتمد المملكة المتحدة بشكل كبير على أسعار الغاز التي زادت سبعة أضعاف خلال عام واحد، ولا سيما بسبب اضطرابات الإمدادات منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وكانت أسعار الكهرباء والغاز بالجملة تُحمَّل بالكامل حتى الآن للشركات والأسر، على الرغم من مساعدة منحتها الحكومة السابقة ولكنها سرعان ما ثبت أنها أبعد من أن تكون كافية.

وتأتي الإجراءات المعلن عنها اليوم، لتُضاف إلى خفض بقيمة 400 جنيه إسترليني في فواتير الأفراد التي أعلنت عنها الحكومة سابقًا.

بودكاست عرب 48

#ليز تراس
#رئيسة الوزراء البريطانية
#تكاليف المعيشة
#تجميد أسعار الطاقة

حوارات

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟
حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟

2022-08-27

روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس
روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس

2022-08-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بريطانيا: أطباء الملكة إليزابيث "قلقون" بشأن صحّتها
بريطانيا: أطباء الملكة إليزابيث "قلقون" بشأن صحّتها

2022-09-08

صور تظهر ثلاث حفر كبيرة بمطار حلب جراء هجوم إسرائيلي
صور تظهر ثلاث حفر كبيرة بمطار حلب جراء هجوم إسرائيلي

2022-09-08

إيران ترفض تقرير الدوليّة للطاقة الذريّة: "تكرار لقضايا واهية"
إيران ترفض تقرير الدوليّة للطاقة الذريّة: "تكرار لقضايا واهية"

2022-09-08

الأكثر قراءة

لبيد وغانتس في ردّ على واشنطن: لن يملي أحد علينا تعليمات إطلاق النار

لبيد وغانتس في ردّ على واشنطن: لن يملي أحد علينا تعليمات إطلاق النار

2022-09-07
إزالة الحاجز العسكري عن مدخل قرية الغجر

إزالة الحاجز العسكري عن مدخل قرية الغجر

2022-09-07
مداولات أمنية إسرائيلية حول

مداولات أمنية إسرائيلية حول "تراجع مكانة" عباس وأجهزة الأمن الفلسطينية

2022-09-07
شهيد بمخيم الفارعة واعتقالات بالضفة

شهيد بمخيم الفارعة واعتقالات بالضفة

2022-09-07
رسالة إسرائيلية للأسد: 3 قتلى بالهجوم على مطار حلب

رسالة إسرائيلية للأسد: 3 قتلى بالهجوم على مطار حلب

2022-09-07