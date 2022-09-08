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وفاة ثاني المشتبه بتنفيذهما الهجمات بكندا بعد اعتقاله

تاريخ النشر: 08/09/2022 - 07:29

وفاة ثاني المشتبه بتنفيذهما الهجمات بكندا بعد اعتقاله
المتشبه بهما بهجمات السكاكين (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

انتهت عملية المطاردة الواسعة التي بدأت منذ عدة أيام في كندا باعتقال مشتبه به ثان، في هجمات أدت إلى سقوط عشرة قتلى و18 جريحا يوم الأحد الماضي في وسط كندا، ووفاته بعيد توقيفه، من دون مزيد من التفاصيل.

وكان مئات من رجال الشرطة يطاردون منذ أكثر من ثلاثة أيام مايلز ساندرسون، بشبهة التورط في الهجمات مع شقيقه داميان ساندرسون الذي عثر عليه ميتا الإثنين.

وقالت روندا بلاكمور مساعدة مفوض شرطة الخيالة الملكية الكندية للصحافيين "بعد وقت قصير من اعتقاله، أصيب مايلز ساندرسون بحالة طبية طارئة"، من توضيح سبب هذه الوعكة.

وأضافت بلاكمور أن "وفاته أعلنت في المستشفى".

وكانت الشرطة أعلنت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، اعتقال ساندرسون. وقالت "تم تحديد مكان مايلز ساندرسون واحتجازه"، قبل أن تشكر الجمهور على تقديم "معلومات" سمحت بتوقيفه.

وتخشى السلطات ألا تتمكن من معرفة أسباب هذه الهجمات في قلب مقاطعة ساسكاتشوان، وهي منطقة ريفية تتكون من مروج شاسعة.

وقالت بلاكمور "الآن بعد وفاة مايلز قد لا نتمكن أبدا من معرفة دوافعه"، موضحة أن أكثر من 120 مقابلة مع أقارب أو شهود أجريت لكنها لم تسمح بكشف ذلك.

وتشتبه الشرطة في أن مايلز ساندرسن وشقيقه داميان، نفذا، الأحد، بواسطة سكاكين سلسلة هجمات، أوقعت 10 قتلى و18 جريحا، بعضهم بحالة خطرة، ولا تزال دوافعها مجهولة.

وبحسب الشرطة، عثر على جثة داميان ساندرسن وعليها آثار العديد من "الجروح الظاهرة"، مرجحة أن يكون "قُتل على يد شقيقه". ولم تعرف بعد دوافع الهجمات، لكن لمايلز ساندرسن سجل حافل من أعمال العنف ونحو 60 إدانة جنائية سابقة.

وتسعة من القتلى العشرة هم من "جيمس سميث كري نايشن" إحدى بلدات السكان الأصليين للبلاد، في حين أن القتيل العاشر هو من قرية ولدون المجاورة.

والقتلى هم نساء ورجال تتراوح أعمارهم بين 23 و78 عاما. ومن بين القتلى هناك "مراهق صغير"، بحسب الشرطة الفدرالية.

وشهدت كندا في السنوات الأخيرة سلسلة هجمات عنيفة. ففي نيسان/إبريل 2020 قتل مسلح ادعى أنه شرطي 22 شخصا في نوفا سكوشا.

وفي كانون الثاني/ يناير 2017 قتل خمسة أشخاص وأصيب خمسة بجروح في هجوم على مسجد في كيبيك. وفي 2018 صدم سائق بشاحنته الصغيرة مارة في تورونتو موقعا 11 قتيلا و16 جريحا.

بودكاست عرب 48

#كندا
#هجمات السكاكين
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#اعتقال
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