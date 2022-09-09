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الاتحاد الأوروبيّ يعلّق اتفاقيّة تسهيل التأشيرات مع روسيا 

تاريخ النشر: 09/09/2022 - 13:40

الاتحاد الأوروبيّ يعلّق اتفاقيّة تسهيل التأشيرات مع روسيا 
خلال تظاهرة مناوئة للحرب بأوكرانيا (Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أقرّ الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، التعليق الكامل لاتفاقية تسهيل التأشيرات مع روسيا.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، إن الدول الأعضاء "وافقت رسميا على تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرات مع روسيا عقب الاتفاق الذي توصل إليه وزراء خارجية الاتحاد الأسبوع الماضي".

ويدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من 12 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وبموجب القرار، سترتفع رسوم الحصول على التأشيرة من 35 إلى 80 يورو، كما يمكن لقنصليات دول الاتحاد الأوروبي أيضا، طلب المزيد من المستندات وتقييد الطلبات المتعددة.

وفي 6 أيلول/ سبتمبر الجاري، وافقت المفوضية الأوروبية على اقتراح لتعليق تسهيل منح التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل في بيان، إن دول التكتل اتفقت على التعليق الكامل لاتفاقية تسهيل التأشيرة بين الاتحاد وروسيا"، بحسب وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.

وأكد بوريل أن الطلبات التي ستقدم بعد الآن ستمر عبر "تدقيق شديد"، لافتا إلى أن بلدانا من الاتحاد الأوروبي مثل بولندا وفنلندا وتشيكيا طالبت بحظر كامل للمواطنين الروس.

وأشار بوريل إلى أن دول الاتحاد الأوروبي المجاورة لروسيا يمكنها اتخاذ إجراءاتها الخاصة على المستوى الوطني للحد من دخول الروس.

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#الاتحاد الأوروبيّ
#تسهيل التأشيرات
#روسيا
#تعليق تسهيل التأشيرات

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