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تركيا تعلن القبض على قيادي كبير في تنظيم داعش

تاريخ النشر: 09/09/2022 - 05:58

تركيا تعلن القبض على قيادي كبير في تنظيم داعش
توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: قاسم بكري

أعلنت تركيا إلقاء القبض على قيادي كبير في تنظيم "داعش"، أمس الخميس.

وصرح الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن القوات التركية ألقت القبض على "قيادي كبير" في تنظيم داعش.

وقال إردوغان للصحافة على متن الطائرة خلال عودته لتركيا من جولة في منطقة البلقان إن هذا القيادي ملقب بـ"أبو زيد" واسمه الحقيقي بشار خطاب غزال الصميدعي.

وأضاف أن تقريرا للأمم المتحدة نشر في تموز/ يوليو افاد بأن الصميدعي "أحد كبار القياديين في التنظيم الإرهابي".

وذكرت وسائل إعلام تركية أن عددا من الأدلة يشير إلى أن الصميدعي قد يكون في الواقع الرجل المعروف باسم أبو الحسن الهاشمي القرشي وهو عراقي يعتقد أنه الخليفة الجديد لتنظيم داعش.

وتابع إردوغان أنه "جرت منذ زمن طويل متابعة ارتباطات هذا الإرهابي في سورية وإسطنبول، وحصلت أجهزة الاستخبارات على معلومات حول نيته دخول تركيا بطرق غير شرعية". وأردف أنه "تم اعتقاله خلال عملية نفذها جهاز الأمن التابع لجهاز المخابرات التركية وشرطة إسطنبول"، دون أن يحدد تاريخ هذا الاعتقال.

وهُزِم تنظيم داعش في العراق عام 2017 ثم في سورية بعد ذلك بعامين، لكن الخلايا النائمة للتنظيم ما زالت تشن هجمات في كلا البلدين.

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#داعش
#تركيا
#العراق
#سورية
#إردوغان
#الصميدعي

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