كوريا الشمالية تصدّق قانونا يجعلها دولة نووية

عرب ٤٨/ أ ف ب

أعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ - أون، توقيع قانون يجعل بلاده دولة نووية.

وتبنت كوريا الشمالية القانون الذي يخوّلها تنفيذ ضربة نووية وقائية ويعلن أن وضع البلاد بوصفها قوة نووية هو أمر "لا رجوع فيه"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الجمعة.

وينص القانون على أنه "إذا كان نظام القيادة والسيطرة للقوة النووية الوطنية في خطر التعرض لهجوم من قوات معادية، فإن الضربة النووية تتم في شكل تلقائي وفوري"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

ونقلت الوكالة عن زعيم كوريا الشمالية قوله إنه بهذا النص الجديد "أصبح وضع بلدنا بوصفه دولة تمتلك السلاح النووي أمرا لا رجوع فيه".

وجاء هذا الإعلان وسط توتر العلاقات بين الكوريتين، الشمالية والجنوبية، إذ تتهم بيونغ يانغ سيول بالمسؤولية عن تفشي كوفيد -19 على أراضيها وتهدد جارتها بالانتقام.

وأجرت كوريا الشمالية سلسلة اختبارات هذا العام على الرغم من العقوبات، بما في ذلك اختبار صاروخ بالسيتي عابر للقارات للمرة الأولى منذ العام 2017.