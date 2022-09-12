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أفغانستان: 3 قتلى بتحطم مروحية خلال تدريبات لطالبان

تاريخ النشر: 12/09/2022 - 09:16

أفغانستان: 3 قتلى بتحطم مروحية خلال تدريبات لطالبان
(gettyimages)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

تحطمت مروحية أميركية الصنع خلال تدريبات لحركة طالبان في العاصمة الأفغانية كابل، ما أدى إلى مقتل طيارَيها وأحد أفراد الطاقم على ما ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان لها، اليوم الإثنين.

ووقع حادث المروحية وهي من طراز "بلاك هوك"، يوم السبت، في حرم جامعة الدفاع في العاصمة الأفغانية.

وأوضحت الوزارة أن الطائرة تحطمت جراء "مشكلة تقنية خلال التدريب" ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى، مضيفة أن خمسة من أفراد الطاقم أصيبوا أيضا.

وخلال انسحابه من أفغانستان الذي شابته الفوضى قبل سنة، ترك الجيش الأميركي معدات طيران وأسلحة وآليات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، غالبيتها غير صالحة للاستخدام.

ونقلت القوات الحكومية السابقة بعض المروحيات أيضا إلى دول في آسيا الوسطى، قبل أن تستولي حركة طالبان على السلطة في كل أرجاء البلاد.

ونجحت حركة طالبان في إصلاح بعض الطائرات، ومن بينها مروحيات.

وفي 31 آب/أغسطس الماضي، نظمت حركة طالبان عرضا كبيرا تضمن عتادا عسكريا احتفاء بالذكرى الأولى لانسحاب آخر الجنود الأميركيين من البلاد.

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#أفغانستان
#كابل
#طالبان
#تحطم
#مروحية

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