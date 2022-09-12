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الجيش الأوكراني يستعيد أكثر من 20 بلدة

تاريخ النشر: 12/09/2022 - 11:02

الجيش الأوكراني يستعيد أكثر من 20 بلدة
الجيش الأوكراني يستعيد بلدات انسحبت منها القوات الروسية (أ.ب)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب
تحرير: محمد وتد

أعلن الجيش الأوكراني صباح اليوم الإثنين، استعادة "أكثر من 20 بلدة" خلال 24 ساعة، وذلك في إطار هجومه المضاد على الجيش الروسي.

وقال الجيش الأوكراني في بيان له إنه على امتداد خط المواجهة "تمكنت القوات الأوكرانية من طرد العدو من أكثر من 20 بلدة خلال 24 ساعة"، على حد تعبير البيان.

وأعلنت أوكرانيا، مساء الأحد، أن قواتها أجبرت الجنود الروس على التراجع في مواقع استراتيجية في شرق البلاد، بعدما أشارت موسكو إلى عملية انسحاب نتيجة هجوم كييف المضاد الواسع النطاق.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الجيش الأوكراني استعاد من القوات الروسية مدينة إيزيوم الإستراتيجية الواقعة في شرق أوكرانيا.

وفي كلمة وجهها إلى الأمة بمناسبة مرور 200 يوم على بدء الغزو الروسي، شكر زيلينسكي القوات الأوكرانية التي "حررت المئات من مدننا وبلداتنا... ومؤخرا بالاكليا وإيزيوم وكوبيانسك"، في إشارة إلى ثلاث مناطق إستراتيجية استعادها في الآونة الأخيرة الجيش الأوكراني.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربات جوية ومدفعية لقوات الدعم الأوكرانية في محور خاركيف.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، إن خسائر الجيش الأوكراني في الأيام الخمسة الماضية على محوري "خاركيف وميكولايف"، تجاوزت 4 آلاف قتيل.

وأضاف كوناشينكوف أن القوات الروسية أعادت تمركزها من إيزيوم باتجاه دونيتسك، لتعزيز مواقعها على ذلك المحور.

وعلى صعيد متصل، قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، إن هناك أخطاء ارتكبت في ساحة المعركة بأوكرانيا.

وأضاف، في تسجيل صوتي، أنه إذا لم تحدث تغييرات في إستراتيجية العملية العسكرية، فإنه سيتحدث مع قيادة القوات الروسية.

وأوضح قديروف أن قواتهم انسحبت من العديد من المناطق لإنقاذ الأرواح، مشيرا إلى أن جميع المدن ستسترجع وأن قواته موجودة فعلا وجاهزة لذلك.

في الأثناء، ذكرت وكالة الطاقة النووية الأوكرانية أنه تم، في إجراء احترازي، إغلاق آخر مفاعل في محطة زابوريجيا الخاضعة لسيطرة القوات الروسية والتي تعد الأكبر في أوروبا وتتسلط أنظار المجتمع الدولي عليها.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن "الاحتلال الروسي هو سبب المخاطر" التي تهدد محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، وطلب منه سحب "الأسلحة الثقيلة والخفيفة" من موقعها، وفق ما أفاد الإليزيه.

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