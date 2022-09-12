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زيلينسكي يعلن "تحرير" مدينة إيزيوم الإستراتيجيّة في شرق أوكرانيا

تاريخ النشر: 12/09/2022 - 00:13

زيلينسكي يعلن "تحرير" مدينة إيزيوم الإستراتيجيّة في شرق أوكرانيا
أطفال أوكرانيون في مدينة إربين (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن الجيش الأوكراني استعاد من القوات الروسية مدينة إيزيوم الإستراتيجية الواقعة في شرق أوكرانيا، في إطار هجوم مضاد واسع النطاق.

وفي كلمة وجّهها إلى الشعب الأوكراني بمناسبة مرور 200 يوم على بدء الحرب الروسية، شكر زيلينسكي القوات الأوكرانية التي "حرّرت المئات من مدننا وبلداتنا... ومؤخرا بالاكليا وإيزيوم وكوبيانسك"، في إشارة إلى ثلاث مناطق استراتيجية استعادها في الآونة الأخيرة الجيش الأوكراني.

وكان قائد الجيش الأوكراني قد أعلن صباح الأحد أن جنوده استعادوا من القوات الروسية مناطق يتجاوز مجموع مساحتها 3000 كيلومتر مربّع هذا الشهر، في إطار هجوم مضاد يتركّز في شمال شرق البلاد.

ويقول مراقبون عسكريون إن استعادة الجيش الأوكراني مدينة إيزيوم، من شأنها أن تشكل نكسة كبيرة للقوات الروسية في شرق أوكرانيا.

تحميل روسيا مسؤولية "الانقطاع الكامل للكهرباء" في شرق أوكرانيا

وحمّل الرئيس الأوكراني روسيا، مسؤولية انقطاع الكهرباء في شرق أوكرانيا، متهما موسكو بأنها تعمدت استهداف بنى تحتية مدنية.

وقال زيلينسكي في بيان نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "انقطاع كامل للكهرباء في منطقتي خاركيف ودونيتسك، وانقطاع جزئي في مناطق زابوريجيا ودنيبروبيتروفسك وسومي"، متهما "الإرهابيين الروس".

وأضاف أنه "لا منشآت عسكرية. الهدف هو حرمان الناس الإنارة والتدفئة".

وفي وقت سابق، تحدثت السلطات المحلية عن قصف روسي طاول بنى تحتية إستراتيجية، وأدى إلى انقطاع للكهرباء في مناطق واسعة بشرق أوكرانيا، حيث تشن كييف هجوما مضادا حققت عبره اختراقات في الخطوط الروسية.

وشمل انقطاع الكهرباء مناطق كان يقيم فيها ملايين الناس قبل الحرب.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال حاكم منطقة خاركيف، حيث أعلنت كييف تحقيق أكبر مكاسب برية في هجومها المضاد، إن الجيش الروسي "قصف بنى تحتية أساسية" في المنطقة وعاصمتها التي تحمل الاسم نفسه.

وأضاف أوليغ سينيغوبوف أنه "لم يعد هناك مياه ولا كهرباء في مناطق عدة. تحاول أجهزة الطوارئ السيطرة على الحرائق في المواقع التي تعرضت للقصف".

بدوره، حمل حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك، دميترو ريزنيشنكو، القوات الروسية مسؤولية انقطاع الكهرباء في منطقته. وقال إن "مدنا وتجمعات عدة في منطقة دنيبروبيتروفسك تفتقر إلى الكهرباء. الروس قصفوا منشآت الطاقة. إنهم يرفضون القبول بهزيمتهم في ساحة المعركة".

وأوضح نظيره في منطقة سومي أن انقطاع المياه والكهرباء طاول ما لا يقل عن 135 مدينة وبلدة في منطقته.

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