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إيران: "مجهولون" يتسبّبون بحريق في البئر النفطيّ شادغان

تاريخ النشر: 13/09/2022 - 16:24

إيران: "مجهولون" يتسبّبون بحريق في البئر النفطيّ شادغان
(توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: باسل مغربي

تسبّب "مجهولون" بحريق في بئر ضمن حقل نفطي أساسي في جنوب غرب إيران، قبل أن تتم السيطرة عليه بالكامل، وفق ما أفاد مسؤول، اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس شركة "مارون" لاستخراج النفط والغاز، قباد ناصري إن "مجهولين أحرقوا صباح اليوم إحدى آبار حقل شادغان"، وفق التلفزيون الرسمي.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للحقل الواقع في محافظة خوزستان 110 آلاف برميل يوميا، وفق التلفزيون.

وأكد ناصري أنه "تمت السيطرة على الحريق فورا"، وأن الانتاج سيعود إلى مستواه المعهود "في فترة وجيزة".

وأشار المسؤول إلى فتح تحقيق في الحادث، لمعرفة كامل ملابساته.

وتُعد إيران من أهم الدول عالميا على مستوى الاحتياطات المثبتة لمصادر الطاقة، إذ تحتل المرتبة الثانية بعد روسيا على صعيد الغاز، والرابعة على صعيد النفط.

ومحافظة خوزستان الحدودية مع العراق في جنوب غرب إيران، هي من أبرز مناطق إنتاج النفط في إيران. لكن سكانها غالبا ما شكوا من تعرضهم للتهميش من قبل السلطات، وعدم استفادتهم بشكل كامل من موارد محافظتهم خصوصا المياه والنفط.

وفي مطلع أيلول/ سبتمبر، تعرضت مصفاة للنفط في مدينة آبادان بالمحافظة ذاتها، لانفجار عرضي اقتصرت أضراره على الماديات، وفق الإعلام الرسمي.

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#إيران
#حقل نفطي
#حريق
#مارون
#شادغان

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