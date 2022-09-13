الجيش الأوكراني يستعيد 6 آلاف كم² مع انسحاب القوات الروسية

يواصل الجيش الأوكراني التقدم السريع واستعادة المزيد من البلدات والأراضي في ظل انسحاب القوات الروسية، فيما خلفت الاشتباكات والمعارك قتلى وجرحى بالطرفين.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده استعادت 6 آلاف كيلومتر مربع من أراضيها من القوات الروسية، في وقت أعلنت فيه روسيا مقتل 250 جنديا أوكرانيا في خاركيف.

وقال زيلينسكي، في تسجيل فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الجيش الأوكراني استعاد السيطرة على حوالي 6 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي من القوات الروسية، منذ أطلق هجومه المضاد مطلع الشهر الحالي، مضيفا "نحن مستمرون في التقدم".

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن إطلاق هجوم مضاد في جنوبي البلاد، وحقّق خلال الأسبوع الماضي تقدما سريعا في منطقة خاركيف شمالي شرقي البلاد، كما حقق إنجازات في منطقة خيرسون التي تحتلها روسيا والمحاذية لشبه جزيرة القرم، وأيضا في مناطق سيطرة انفصاليين موالين للروس في شرقي البلاد.

في المقابل، نقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن رئيس إدارة منطقة خاركيف الموالي لروسيا فيتالي غانتشيف، قوله إن عدد المسلحين الأوكرانيين الذين كانوا يتجهون نحو خاركيف كان أكبر بنحو 8 مرات، فتم سحب القوات للحفاظ على الأفراد.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو 250 عسكريا أوكرانيا، خلال غارة قواتها الجوية على القوات الأوكرانية في مدينتي كوبيانسك وإيزيوم بمقاطقة خاركيف.

وبثت وزارة الدفاع الروسية مقاطع مصورة، قالت إنها لعمليات عسكرية شاركت فيها قوات مشاة البحرية التابعة لأسطول المحيط الهادي.

وأضافت الوزارة أن الضربات استهدفت مواقع تابعة للجيش الأوكراني، دون تحديد مكانها.

في الأثناء، قالت الرئاسة الروسية إنه ليس هناك من حديث يجري الآن عن سحب القوات من محطة الطاقة النووية في زاباروجيا.

وأضاف بيان الكرملين أن العملية في أوكرانيا ستستمر إلى أن تحقق أهدافها، وأنه لا مؤشرات ولا أرضية مناسبة الآن لإجراء محادثات السلام مع الجانب الأوكراني.

وقال عضو مجلس الدوما الروسي نيكولاي نوفيتشكوف، إن منطقة خاركيف لا تعتبر منطقة إستراتيجية بالنسبة للقوات الروسية، وإنه لم تثبت صحة الرواية الأوكرانية في السيطرة على مناطق واسعة من خاركيف.