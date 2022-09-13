الجيش الأوكراني يعتزم توسيع عملياته إلى شبه جزيرة القرم

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

أعلنت السلطات الأوكرانية أن عملياتها العسكرية الدائرة حاليا في مقاطعة خاركيف ستتوسع لتشمل مناطق أخرى من بينها شبه جزيرة القرم. يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن قوات بلاده تمكنت من استعادة 6 آلاف كيلومتر مربع من يد القوات الروسية في جنوب البلاد وشرقها.

يأتي ذلك، فيما أكد الجيش الروسي أنه يشن "ضربات مكثفة" على القوات الأوكرانية في كل الجبهات، اليوم الثلاثاء، في حين اتهم الكرملين كييف بتعذيب مدنيين وإساءة معاملتهم في المناطق التي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها في الأيام الأخيرة.

وذكر حاكم مقاطعة لوغانسك الأوكرانية سيرغي غايداي، أن العمليات القتالية ستتوسع لتشمل مناطق من بينها شبه جزيرة القرم.

وأكد غايداي أن ما حققته القوات الأوكرانية من نتائج يرجع إلى استخدامها أساليب عسكرية حديثة لم تعتد عليها القوات الروسية، بحسب تعبيره.

وكانت قيادة منطقة الجنوب العسكرية الأوكرانية قد قالت إنها تمكنت من استعادة 13 قرية وبلدة في منطقة خيرسون، مؤكدة أن الجيش تقدم 8 كيلومترات في عمق الجبهة.

وشهدت المنطقة قصفا مكثفا لخطوط إمداد الجيش الروسي ومراكزه اللوجستية منذ أسبوعين، وهجوما على خطوط الدفاع الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن "القوات الجوية والبالستية والمدفعية الروسية، تنفذ ضربات مكثفة على وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في كل مناطق العمليات".

وأشارت إلى أن عمليات قصف بالقرب من سلوفيانسك وكونستانتينيفكا وباخموت في شرق أوكرانيا، وفي منطقتي ميكولايف وزابوريجيا في الجنوب وكذلك في خاركيف في الشمال الشرقي، حيث قادت أوكرانيا هجوما مضادا عنيفا فأجبرت القوات الروسية على الانسحاب من معظم أنحاء المنطقة.

واتهم المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القوات الأوكرانية بارتكاب أعمال "تعذيب" و"إجراءات عقابية" ضد سكان في المناطق التي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها في الأيام الأخيرة.

وقال "حسب معلوماتنا، حصلت إجراءات عقابية عديدة ضد السكان في منطقة خاركيف، الناس يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة"، مضيفاً "هذا مروع".

وأعلنت أوكرانيا أنها استعادت حوالي 6000 كيلومتر مربع من الأراضي في عدة جبهات، بهجوم مضاد شن في مطلع أيلول/سبتمبر.