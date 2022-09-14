شولتس يطلب من بوتين "سحب كامل" القوات الروسيّة من أوكرانيا

عرب ٤٨ / أ ف ب

دعا المستشار الألماني، أولاف شولتس، الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى إصدار أمر بـ"سحب كامل" القوات الروسية من أوكرانيا.

وجاء في بيان للمستشارية أن خلال مكالمة هاتفية استمرّت 90 دقيقة، شدد شولتس في حديثه "مع الرئيس الروسي على إيجاد حلّ دبلوماسي في أسرع وقت ممكن، بالاستناد إلى وقف إطلاق النار، وسحب كامل للقوات الروسية واحترام وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها".

وطلب شولتس أيضًا من بوتين تطبيقًا "كاملًا"، لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

وأمام الصعوبات التي يواجهها الجيش الروسي على الأرض، شدد المستشار الألماني "على أن إجراءات ضم روسية جديدة محتملة، لن تبقى دون رد ولن يتم الاعتراف بها بأي حال من الأحوال".

كذلك طلب المستشار من بوتين "معاملة المقاتلين الأسرى وفقا للقانون الإنساني الدولي ولا سيما اتفاقيات جنيف وضمان وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر من دون عقبات" كما ذكر البيان الصادر عن المستشارية.

كذلك بحث المسؤولان في الوضع حول محطة زابوريجا النووية "واتفقا على البقاء على اتصال".

وشدد المستشار على "ضرورة ضمان سلامة محطة الطاقة النووية". وطالب في هذا السياق "بتجنب أي تصعيد والتنفيذ الفوري للإجراءات التي أوصى بها تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وطلب شولتس من الرئيس الروسي تنفيذ اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية "بالكامل" وعدم "التراجع عنها".

ويعتزم بوتين التحدث إلى نظيره التركي، رجب طيب إردوغان عن هذه الاتفاقية، التي تحتج عليها موسكو أكثر وأكثر، والتي تسمح لأوكرانيا بتصدير حبوبها، كما افاد الكرملين الجمعة.

وأتاحت الاتفاقية التي أبرمت في 22 تموز/ يوليو في إسطنبول، رفع الحظر عن صادرات القمح والذرة الأوكرانية التي توقفت بسبب الهجوم العسكري الروسي، مما أثار قلق الدول المستوردة وتخوفا من أزمة غذائية.

لكن روسيا تقول إن صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، لا تزال تتأثر بالعقوبات الغربية التي تستهدف موسكو بسبب تدخلها العسكري.

وتتهم موسكو الدول الأوروبية أيضا بالاستحواذ على غالبية الحبوب المصدرة من أوكرانيا.