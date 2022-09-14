  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

لردعها عن مهاجمة تايوان: واشنطن تدرس فرض عقوبات على الصين

تاريخ النشر: 14/09/2022 - 07:14

لردعها عن مهاجمة تايوان: واشنطن تدرس فرض عقوبات على الصين
عرب ٤٨ /رويترز
تحرير: محمد وتد

تدرس الولايات المتحدة الأميركية خيارات لفرض حزمة عقوبات على الصين لردعها عن مهاجمة تايوان، بحسب ما أفادت مصادر لوكالة "رويترز"، في وقت يتعرض فيه الاتحاد الأوروبي لضغوط دبلوماسية من تايوان لفعل الشيء ذاته.

ووفقا للمصادر، فإن المداولات في واشنطن وضغط تايوان على مبعوثي الاتحاد الأوروبي لا يزالان في مرحلة مبكرة، وتتمثل فكرة العقوبات الأميركية المحتملة، في اتخاذ تدابير تتجاوز الإجراءات التي اتخذها الغرب من قبل لتقييد التجارة والاستثمار مع الصين في تقنيات حساسة مثل رقائق الحاسوب ومعدات الاتصالات.

وقال مسؤول أميركي ومسؤول من دولة تنسق عن كثب مع واشنطن إن المحادثات في واشنطن بشأن فرض عقوبات على بكين بدأت عقب شن روسيا الحرب على أوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط الماضي، لكنها صارت ملحة بعد رد الصين على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، إلى تايوان الشهر الماضي.

وأجرت الصين مناورات حربية في شهر آب/أغسطس الماضي، بالقرب من تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي إلى تايبيه، وأرسلت بكين خلال أسبوع سفنا حربية وصواريخ وطائرات مقاتلة إلى مياه وأجواء تايوان، في تدريبات تعدّ الأكبر منذ منتصف عام 1990.

وتعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، بإعادة توحيد تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي، مع باقي الأراضي الصينية، ولم يستبعد استخدام القوة لتحقيق ذلك.

وقالت مصادر مطلعة على المناقشات بين تايوان وأوروبا لوكالة "رويترز" إن تايبيه طرحت فرض عقوبات على الصين مع مسؤولين أوروبيين عقب بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، لكن التدريبات العسكرية التي أجرتها بكين في الآونة الأخيرة جعلت موقف تايوان أكثر تشددا.

ودفع تقرير حديث صدر عن الحكومة الصينية وسحب تعهدها بعدم إرسال قوات أو إداريين إلى تايوان إذا سيطرت بكين على الجزيرة، إلى بذل تايوان جهودا مضاعفة مع أوروبا.

وقال مصدر مطلع على المناقشات إن تايوان لم تطلب أي شيء محدد من الأوروبيين، وطلبت منهم التخطيط للإجراءات التي قد تتخذها إذا نفذت الصين هجومها على تايوان، كما طلبت تايبيه من أوروبا تحذير بيكن، لكن ليس في العلن، من أنها ستواجه عواقب.

بودكاست عرب 48

#الصين
#تايوان
#أميركا
#الاتحاد الأوروبي
#عقوبات
#ردع

حوارات

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟
حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟

2022-08-27

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

شولتس يطلب من بوتين "سحب كامل" القوات الروسيّة من أوكرانيا
شولتس يطلب من بوتين "سحب كامل" القوات الروسيّة من أوكرانيا

2022-09-14

لندن: جثمان الملكة إليزابيث يصل إلى قصر بكنغهام
لندن: جثمان الملكة إليزابيث يصل إلى قصر بكنغهام

2022-09-13

الاتفاق النووي الإيراني... انسداد الأفق؟
الاتفاق النووي الإيراني... انسداد الأفق؟

2022-09-13

الأكثر قراءة

المدارس العربية الرائدة في البجروت

المدارس العربية الرائدة في البجروت

2022-09-13
شاكيد و

شاكيد و"البيت اليهودي" يتفقان على خوض انتخابات الكنيست بقائمة واحدة

2022-09-13
لاعب تشيلسي يرفض عرضا لتجديد عقده

لاعب تشيلسي يرفض عرضا لتجديد عقده

2022-09-13
الحبس 6 أعوام لشاب تسبب بمصرع صفاء وكمال طه من كابول

الحبس 6 أعوام لشاب تسبب بمصرع صفاء وكمال طه من كابول

2022-09-13
إدانة سائق شاحنة بمصرع ثماني نساء من حورة

إدانة سائق شاحنة بمصرع ثماني نساء من حورة

2022-09-13