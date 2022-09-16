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الكرملين ينفي مزاعم محاولة اغتيال بوتين

تاريخ النشر: 16/09/2022 - 09:09

الكرملين ينفي مزاعم محاولة اغتيال بوتين
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

نفى الكرملين، أمس الخميس، تعرُّض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لمحاولة اغتيال، صباح الأربعاء.

وقال السكرتير الصحافي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، في تصريحات صحافية، إن ما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية حول محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير في العاصمة موسكو "غير صحيح".

ووصل الرئيس الروسي، الخميس، إلى مدينة سمرقند الأوزبكية، لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون التي تأسست في حزيران/ يونيو 2001، ثماني دول هي روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وباكستان والهند وأوزبكستان، بينما نالت تركيا صفة "شريك في الحوار" ضمن المنظمة عام 2012.

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#الكرملين
#موسكو
#بوتين
#محاولة اغتيال بوتين

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