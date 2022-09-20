إردوغان: تفاهم روسيي - أوكراني على تبادل 200 أسير

كشف الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عن توصل روسيا وأوكرانيا إلى تفاهم بخصوص تبادل 200 أسير؛ وجاءت ذلك خلال لقاء مع قناة أميركية أوردتها وكالة "الأناضول" الرسمية التركية. وأفاد الرئيس التركي بأنه "حاليًا يتم العمل على الأبعاد التقنية لذلك".

وشدد الرئيس التركي على أن "رغبة تركيا تتمثل في انتهاء الحرب"، مشيرا إلى أن طلباته وتوصياته للرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، كانت بهذا الاتجاه لأنه "لا منتصر في حرب تجلب الموت".

وقال إن تركيا بذلت جهودًا حثيثة من أجل فتح ممر الحبوب عبر البحر الأسود، وتحقق ذلك عبر اتفاق إسطنبول. وأضاف أنه "تم تصدير منتجات زراعية بما يتجاوز مليوني طن ويقترب من 3 ملايين طن، وحاليًا هناك مرحلة جديدة وهي فتح المنتجات الروسية للعالم".

وتابع "رغبتي هي شحن المنتجات إلى البلدان النامية أو الفقيرة، وليس إلى البلدان المتقدمة". وشدد إردوغان على وجود رغبة لدى أنقرة لجمع الرئيسين بوتين وزيلينسكي، مضيفًا: "لم ننجح حتى الآن ولكن لسنا يائسين من تحقيق ذلك".

وأوضح إردوغان أنه يجري مباحثات "مع بوتين وزيلينسكي أيضًا، ويجب أن نبذل جهودا بغية الوصول إلى نتيجة عبر التحدث مع الرئيسين وليس الوقوف إلى جانب أحدهما". وفي رده على سؤال حول طريقة إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية سريعا، لفت أردوغان إلى أنه أجرى مباحثات معمقة مع بوتين في أوزبكستان وأنه لمس لدى الأخير رغبة بإنهائها بأقرب وقت.

وأضاف أنه "في هذه النقطة، وكمثال، فقد تم التفاهم بخصوص تبادل 200 أسير، وهذا تطور جميل لأنه يعد خطوة هامة جدًا جدًا تم اتخاذها، وحاليًا يتم العمل على الأبعاد التقنية لذلك".

وأكد الرئيس التركي على أهمية إعادة المناطق الأوكرانية التي سيطرت عليها روسيا في حال التوصل إلى سلام بين البلدين، مشيرًا إلى وجود خطوات للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وتركيا، بهذا الصدد.

وفي رده على سؤال حول المسؤول عن مقابر جماعية عثر عليها في المناطق التي تنسحب منها القوات الروسية، أفاد أن الأمم المتحدة يجب عليها تحديد ذلك عبر ما ستقوم به بهذا الخصوص.

وأضاف أنه "بما أن الأمم المتحدة لم تقم بشيء بعد، فإن اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة أو إصدار تصريح سيحولنا من بلد يحافظ على سياسة التوازن، إلى دولة طرف، وهذا لن يكون صحيحًا".

وعلى صعيد آخر، وفيما يخص مسألة شراء تركيا مقاتلات "إف 16" الأميركية، قال إردوغان: "سنجد حلًا بأنفسنا في حال لم نأخذ النتيجة المرجوة من الولايات المتحدة".

وأكد أن التوجه لفرض عقوبات على تركيا فيما يخص قضية المقاتلات عبر مقاربات سياسية يعد خطأ كبيرًا، مشيرًا إلى أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، قدم له وعدًا بخصوص حلها.

وفي رده على سؤال حول نية تركيا الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون التي تضم روسيا وإيران والصين، بيّن إردوغان أن تركيا جزء من العالم لا شرقه ولا غربه، إلا أن الاتحاد الأوروبي ماطل أنقرة باستمرار على مدار 52 عامًا ولم يجعلها عضوًا فيه بعد.

ولفت إلى أن المماطلة مع تركيا صاحبة الموقع القوي بهذا الشكل يحمل معان كثيرة بالنسبة لأنقرة، مضيفًا أنه "لسنا ملزمين بالتوضيح للاتحاد الأوروبي مع من نتحدث، يمكننا الحديث مع أي بلد في العالم لأننا جميعنا جزء من هذا العالم".