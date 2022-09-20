الانفصاليون بإقليم دونباس ينظمون استفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا

تعتزم الأراضي الانفصالية الموالية لروسيا في منطقة دونباس في شرقي أوكرانيا تنظيم استفتاءات حول الانضمام إلى روسيا بين 23 أيلول/ سبتمبر و27 منه، وفق ما أفادت، الثلاثاء، سلطاتهما ووكالات أنباء رسمية.

وستنظّم هذه الاستفتاءات في منطقتي دونيتسك ولوغانسك اللتين اعترف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باستقلالهما قبيل إطلاق هجومه على أوكرانيا. وسيشكل انضمام هاتين المنطقتين إلى روسيا تصعيدا كبيرا في النزاع.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن الأمر متروك لسكان المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في أوكرانيا إذا أرادوا إجراء استفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا.

وجاء ذلك في تصريحات للتلفزيون الحكومي ردا على سؤال عن تحركات منسقة يقوم بها الانفصاليون المدعومون من روسيا في أوكرانيا اليوم الثلاثاء للتصويت على الانضمام إلى روسيا.