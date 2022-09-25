  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

الاتحاد الأوروبي يرفض الاستخدام "غير المتكافئ" للقوة في الاحتجاجات الإيرانية

تاريخ النشر: 25/09/2022 - 21:23

الاتحاد الأوروبي يرفض الاستخدام "غير المتكافئ" للقوة في الاحتجاجات الإيرانية
من الاحتجاجات في إيران (Getty Images)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

اعتبر الاتحاد الأوروبي، مساء الأحد، أن الاستخدام "غير المتكافئ والمعمم" للقوة في مواجهة المتظاهرين في إيران "مرفوض وغير مبرر"، وذلك على خلفية احتجاجات متواصلة منذ تسعة أيام على وفاة شابة كانت موقوفة لدى "شرطة الأخلاق"، سقط فيها نحو 50 قتيلا.

وفي تصريح باسم الاتحاد الأوروبي، ندد مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، كذلك، "بقرار السلطات الإيرانية تقييد الوصول إلى الإنترنت بشكل صارم وتعطيل منصات الرسائل السريعة"، ما يشكل "انتهاكا فاضحا لحرية التعبير".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل دراسة كل الخيارات المتاحة قبل الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية، إزاء وفاة مهسا أميني، والطريقة التي ترد فيها القوى الأمنية الإيرانية على التظاهرات التي تلت". ولم يعط بوريل أي تفاصيل إضافية.

واندلعت الاحتجاجات الإيرانية في 16 أيلول/ سبتمبر، في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما)، بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران بتهمة "ارتداء ملابس غير لائقة" وخرقها قواعد لباس المرأة في جمهورية إيران الإسلامية.

وأضاف مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنه "ننتظر من إيران أن توقف فورا قمعها العنيف للمتظاهرين والمساح بالوصول إلى الانترنت فضلا عن حرية نقل المعلومات". ودعا طهران كذلك إلى "توضيح عدد القتلى والموقوفين والافراج عن كل المتظاهرين اللاعنفيين".

وأكد أن "وفاة مهسا أميني يجب ان تكون موضع تحقيق فعلي وكل من تثبت مسؤوليته في وفاتها يحب أن يحاسب".

وتفيد حصيلة إيرانية رسمية غير مفصلة عن مقتل 41 شخصا في صفوف متظاهرين وقوات الأمن. إلا أن المنظمة غير الحكومية "ايران هيومن رايتس" ومقرها في أوسلو تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 54 متظاهرا.

بودكاست عرب 48

#الاتحاد الأوروبي
#السلطات الإيرانية
#إيران
#مهسا أميني

حوارات

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

واشنطن تحذر بوتين من عواقب "كارثية" لاستخدام النووي في أوكرانيا
واشنطن تحذر بوتين من عواقب "كارثية" لاستخدام النووي في أوكرانيا

2022-09-25

الخارجية الإيرانية: بغداد مستعدة لاستضافة محادثات جديدة بين الرياض وطهران
الخارجية الإيرانية: بغداد مستعدة لاستضافة محادثات جديدة بين الرياض وطهران

2022-09-25

إيران: اتساع رقعة الاحتجاجات والسلطات تستدعي سفيري بريطانيا والنرويج
إيران: اتساع رقعة الاحتجاجات والسلطات تستدعي سفيري بريطانيا والنرويج

2022-09-25

الأكثر قراءة

أهداف لبيد الداخلية والخارجية

أهداف لبيد الداخلية والخارجية

2022-09-24
انطلاقة حملة التجمع.. مهرجان شعبي حاشد في باقة الغربية

انطلاقة حملة التجمع.. مهرجان شعبي حاشد في باقة الغربية

2022-09-24
شهيد برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس قرب نابلس

شهيد برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس قرب نابلس

2022-09-24
عكا: إصابة خطيرة لشاب عربي في انفجار سيارة

عكا: إصابة خطيرة لشاب عربي في انفجار سيارة

2022-09-24
لبنان: بحثوا عن فرصة للحياة.. 87 ضحية لقارب الموت

لبنان: بحثوا عن فرصة للحياة.. 87 ضحية لقارب الموت

2022-09-24