  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

مقتل 6 جنود في تحطم طائرة عسكرية باكستانية

تاريخ النشر: 26/09/2022 - 12:13

مقتل 6 جنود في تحطم طائرة عسكرية باكستانية
تحطم مروحية خلال عمليات إغاثة من الفيضانات (gettyimages)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الإثنين، مقتل 6 عسكريين بينهم ضابطان، في تحطم مروحية عسكرية في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.

وقال الجيش في بيان له، إن المروحية تحطمت في وقت متأخر مساء أمس الأحد، خلال مهمة تدريبية بالقرب من مدينة خوست في منطقة هارناي بإقليم بلوشستان.

ويعد هذا ثاني حادث من نوعه يقع خلال الشهرين الماضيين في إقليم بلوشستان، الذي تنشط فيها حركات تمرد مسلحة تسعى لانفصال الإقليم عن جمهورية باكستان.

وفي آب/أغسطس الماضي، لقي 6 ضباط مصرعهم بينهم قائد فيلق بلوشستان بالجيش الباكستاني وقائد قوة خفر السواحل، في تحطم مروحية خلال عمليات إغاثة من الفيضانات.

وشهدت باكستان أمطارا موسمية شديدة الغزارة وفيضانات قاتلة في العام الحالي، ولا سيما في منطقة بلوشستان.

وأدت هذه الفيضانات إلى مقتل أكثر من 1600 شخص منذ مطلع السنة الحالية، بينهم 323 في بلوشستان.

والجيش أقوى المؤسسات في باكستان، وتعول السلطات المدنية عليه كثيرا عند وقوع كوارث طبيعية مثل الفيضانات أو الزلازل.

بودكاست عرب 48

#باكستان
#مروحية
#تحطم
#جنود
#ضباط
#فيضانات
#تمرد

حوارات

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

روسيا: مقتل 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بهجوم مسلح على مدرسة
روسيا: مقتل 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بهجوم مسلح على مدرسة

2022-09-26

لبنان يتوقع عرضا خطيا لترسيم الحدود مع إسرائيل خلال أيام
لبنان يتوقع عرضا خطيا لترسيم الحدود مع إسرائيل خلال أيام

2022-09-26

اليابان تحظر تصدير سلع متعلقة بالأسلحة الكيماوية إلى روسيا
اليابان تحظر تصدير سلع متعلقة بالأسلحة الكيماوية إلى روسيا

2022-09-26

الأكثر قراءة

الشرطة الإسرائيلية تدعو اليهود لحمل السلاح

الشرطة الإسرائيلية تدعو اليهود لحمل السلاح

2022-09-25
شهيد وإصابات باشتباك مع الاحتلال في نابلس

شهيد وإصابات باشتباك مع الاحتلال في نابلس

2022-09-25
استطلاع: تراجع تأييد العرب واليهود في إسرائيل لحل الدولتين

استطلاع: تراجع تأييد العرب واليهود في إسرائيل لحل الدولتين

2022-09-25
إحصائيات: أغلبية اليهود في العالم ليسوا إسرائيليين

إحصائيات: أغلبية اليهود في العالم ليسوا إسرائيليين

2022-09-25
اتهام ستة شبان من الطيبة بتهم أمنية على خلفية هبة الكرامة

اتهام ستة شبان من الطيبة بتهم أمنية على خلفية هبة الكرامة

2022-09-25