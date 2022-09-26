مقتل 6 جنود في تحطم طائرة عسكرية باكستانية

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الإثنين، مقتل 6 عسكريين بينهم ضابطان، في تحطم مروحية عسكرية في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.

وقال الجيش في بيان له، إن المروحية تحطمت في وقت متأخر مساء أمس الأحد، خلال مهمة تدريبية بالقرب من مدينة خوست في منطقة هارناي بإقليم بلوشستان.

ويعد هذا ثاني حادث من نوعه يقع خلال الشهرين الماضيين في إقليم بلوشستان، الذي تنشط فيها حركات تمرد مسلحة تسعى لانفصال الإقليم عن جمهورية باكستان.

وفي آب/أغسطس الماضي، لقي 6 ضباط مصرعهم بينهم قائد فيلق بلوشستان بالجيش الباكستاني وقائد قوة خفر السواحل، في تحطم مروحية خلال عمليات إغاثة من الفيضانات.

وشهدت باكستان أمطارا موسمية شديدة الغزارة وفيضانات قاتلة في العام الحالي، ولا سيما في منطقة بلوشستان.

وأدت هذه الفيضانات إلى مقتل أكثر من 1600 شخص منذ مطلع السنة الحالية، بينهم 323 في بلوشستان.

والجيش أقوى المؤسسات في باكستان، وتعول السلطات المدنية عليه كثيرا عند وقوع كوارث طبيعية مثل الفيضانات أو الزلازل.