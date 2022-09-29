هاريس في كوريا الجنوبية غداة تجربة صاروخية كورية شمالية

وصلت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، إلى كوريا الجنوبية صباح اليوم الخميس، في زيارة تهدف إلى التأكيد على قوة تحالف واشنطن مع سيول وتأتي غداة إجراء كوريا الشمالية، الدولة المسلّحة نوويا، تجربة صاروخية جديدة.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أن طائرة هاريس حطت في قاعدة أوسان الجوية آتية من طوكيو، حيث حضرت نائبة الرئيس الجنازة الرسمية التي أقيمت لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، الذي اغتيل بالرصاص في 8 تموز/يوليو.

وفي كوريا الجنوبية ستلتقي هاريس الرئيس يون سوك-يول، وستزور المنطقة المنزوعة السلاح والشديدة التحصين التي تفصل بين الكوريتين.

وأعلنت، أمس الأربعاء، كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت صاروخين بعيد الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي من منطقة سونان بالعاصمة بيونغ يانغ، مضيفة أنهما حلقا على ارتفاع 30 كيلومترا لمسافة 360 كيلومترا.

ورأت هيئة الأركان المشتركة أن من شأن ما وصفتها باستفزازات بيونغ يانغ أن تعزز قوة الردع والرد من جانب الولايات المتحدة، وتفاقم عزلة كوريا الشمالية.

ويندرج إطلاق هذين الصاروخين ضمن سلسلة تجارب عسكرية أجرتها كوريا الشمالية هذه السنة، وبعد تحذيرات وكالات الاستخبارات الكورية الجنوبية التي توقعت تجربة نووية قريبة تقوم بها بيونغ يانغ.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه "رصد صاروخين بالستيين قصيري المدى أطلقا من منطقة سونان في بيونغ يانغ".

وكانت الهيئة قالت إن كوريا الشمالية أطلقت، الأحد الماضي، صاروخا باليستيا قصير المدى من منطقة تايتشيون في إقليم بيونغ آن الشمالي.

وفي الاثنين الماضي، بدأت كوريا الجنوبية مناورات بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة تستغرق 4 أيام.

وتجري كوريا الشمالية منذ أشهر سلسلة قياسية من تجارب الأسلحة، بينما توقفت المفاوضات مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي والصاروخي.

وأجرى النظام المعزول اختبارات على أسلحة نووية ست مرات منذ عام 2006. وكانت آخر وأقوى تلك التجارب في عام 2017 لِما قالت بيونغ يانغ إنه قنبلة هيدروجينية بقوة تقدر بـ250 كيلوطن.