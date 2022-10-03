روسيا تحبط هجمات أوكرانية وكييف تستعيد مناطق أخرى

أعلنت روسيا إحباط هجوم أوكراني في منطقة ميكولايف ومقتل مئات الجنود من القوات الأوكرانية، فيما أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، أن جيش بلاده استعاد مناطق أخرى بعد بلدة ليمان.

وقال الرئيس الأوكراني زيلينسكي، إن نجاح جنود بلاده لا يقتصر على استعادة بلدة ليمان في شرق البلاد.

وأضاف في خطابه "أصبحت قصة تحرير ليمان في منطقة دونيتسك الآن الأكثر شعبية في وسائل الإعلام".

وأكد زيلينسكي أن القوات الأوكرانية استعادت بلدتي أرخانهيلسكي وميروليوبيفكا الصغيرتين في منطقة خيرسون.

وقال الجيش الأوكراني في بيانه، إن قواته صدت التقدم الروسي في عدة مناطق، ولا سيما في منطقة دونيتسك بالقرب من باخموت وسبيرن بالقرب من ليسيتشانسك، وهي مركز رئيسي في منطقة لوغانسك المجاورة.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها ستسحب قواتها من منطقة ليمان "بسبب تهديد يتعلق بمحاصراتها".

ولم تذكر الوزارة ليمان في تحديثها اليومي للقتال في أوكرانيا الأحد، لكنها قالت إن القوات الروسية دمرت 7 مستودعات لأسلحة المدفعية والصواريخ في مناطق خاركيف وزاباروجيا وميكولايف ودونيتسك.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم للقوات الأوكرانية نفذته في ميكولايف وكريفي ريه، وقالت إنها قضت على 300 عسكري أوكراني، ومستشارين أجانب، في قصف على مواقع قوات أوكرانية.

من جهة أخرى، يستعد قادة دول الاتحاد الأوروبي للقاء نظراء لهم من خارج التكتل يومي الخميس والجمعة في براغ، للبحث في سبل الاستجابة للتداعيات المأسوية للحرب الروسية في أوكرانيا، بحسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

وأوضح ميشال أن "الهدف هو الجمع بين القادة على قدم المساواة، وتعزيز الحوار السياسي والتعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، حتى نعمل معا على تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في أوروبا بكاملها".

وسيناقش الزعماء الحرب الروسية في أوكرانيا والطاقة والوضع الاقتصادي، وكذلك مواصلة تقديم الدعم الاقتصادي والعسكري والسياسي لأوكرانيا، بحسب ميشال.