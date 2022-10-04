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روسيا: تجنيد 200 ألف شخص في إطار التعبئة الجزئية

تاريخ النشر: 04/10/2022 - 18:58

روسيا: تجنيد 200 ألف شخص في إطار التعبئة الجزئية
شويغو وبوتين (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، تجنيد أكثر من 200 ألف شخص في إطار التعبئة الجزئية بالبلاد.

وقال شويغو في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين، إن التعبئة الجزئية التي أعلنتها بلاده الشهر الفائت ما زالت جارية.

وأضاف: "تم تجنيد أكثر من 200 ألف شخص حتى الآن"، مشيرا إلى أن بينهم متطوعون.

ولفت إلى أن الذين تم استدعاؤهم للجيش تلقوا تدريبات في 80 حقل رماية و6 مراكز تدريب عسكرية.

وأكد ضرورة أن تبقى عملية التعبئة تحت السيطرة، مضيفا: "ينبغي إرسال الجنود إلى ساحة المعركة بعد تلقي التدريب اللازم".

وذكر أن فترة الجلب لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، ستبدأ في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، لافتا إلى أنه سيتم خلالها تجنيد نحو 120 ألف شخص.

وفي 21 أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة عسكرية جزئية في البلاد، إثر تقدم القوات الأوكرانية في المناطق الشرقية.

ومنذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تشن روسيا هجوما عسكريا في جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

بودكاست عرب 48

#روسيا
#أوكرانيا
#التعبئة الجزئية
#الحرب الروسية الأوكرانية

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