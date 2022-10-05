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ترامب يطالب المحكمة العليا بالتدخل بقضية الوثائق السرية

تاريخ النشر: 05/10/2022 - 08:30

ترامب يطالب المحكمة العليا بالتدخل بقضية الوثائق السرية
ترامب يطالب بمنع فحص 100 وثيقة سرية (أ.ب)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب
تحرير: محمد وتد

طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، من المحكمة العليا للولايات المتحدة، الثلاثاء، التدخل في القضية المتعلقة بالوثائق التي صودرت هذا الصيف في مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا.

ووجه الملياردير الجمهوري طلبا عاجلا إلى المحكمة العليا، لمنع وزارة العدل من فحص مئة وثيقة تحمل ختم "سرية" ضبطت في هذه المناسبة.

وطلب فريق ترامب من المحكمة إلغاء حكم محكمة أدنى والسماح لـ"محكم مستقل"، بمراجعة ما يقرب من 100 وثيقة تحمل علامة السرية أُخذَت خلال تفتيش في 8 أغسطس/آب الماضي.

ولا يتعلق هذا الطلب بشرعية عملية التفتيش التي قامت بها الشرطة الفدرالية في آب/أغسطس الماضي، في مارالاغو ولا يتطرق إلى جوهر القضية، بل يتضمن اعتراضا على قرار صادر عن محكمة للاستئناف يسمح للوزارة بالتدقيق في الوثائق من دون انتظار نتائج عمل خبير مستقل مسؤول عن مراجعة الوثائق البالغ عددها 11 ألفا التي تمت مصادرتها.

لكن المحكمة العليا التي أجرى دونالد ترامب تعديلات عميقة فيها خلال ولايته الرئاسية، ليست ملزمة قبول استئنافه. وهي تضم ستة قضاة محافظين بين أعضائها التسعة، لكنها سببت له انتكاسات بما في ذلك رفضها دعمه في حملته التي تلت الانتخابات.

تتعلق هذه المعركة القانونية الجديدة بأرشيف البيت الأبيض. فعندما ترك السلطة في كانون الثاني/يناير 2021، أخذ دونالد ترامب صناديق كاملة من الوثائق، بينما يلزم قانون صدر في 1978 أي رئيس أميركي بإرسال كل رسائله الالكترونية والورقية ووثائق العمل الأخرى الخاصة به إلى الأرشيف الوطني.

وفي كانون الثاني/يناير 2020، سلم 15 صندوقا رأى مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) بعد فحصها أنه قد يكون يحتفظ بوثائق أخرى في منزله الفاخر في مارالاغو.

وتوجه رجال مكتب التحقيقات الفدرالي إلى هناك مرة أولى في حزيران/يونيو، وأصبحوا مقتنعين بأنه لم يتم تسليم جميع الوثائق لهم.

وفي الثامن من آب/أغسطس، قاموا بعملية تفتيش غير مسبوقة بناء على مذكرة بشأن "الاحتفاظ بوثائق سرية" و"عرقلة سير تحقيق فدرالي"، وصادروا حوالي ثلاثين صندوقا آخر.

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#دونالد ترامب
#وثائق سرية
#مارالاغو
#فلوريدا
#المحكمة العليا

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