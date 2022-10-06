القوات الأوكرانية تواصل التقدم وروسيا تتأهب لهجوم مضاد

أعلنت روسيا حشد قواتها شرق أوكرانيا لبدء هجوم مضاد بهدف استعادة مدينة إستراتيجية خسرتها أخيرا، في قوت أعلنت قيادة عمليات الجنوب في الجيش الأوكراني استعادة السيطرة على 8 بلدات في مقاطعة خيرسون.

وفي ظل التقدم الأوكراني، أكدت القوات الروسية أنها أعادت ترتيب صفوف قواتها، وتعزيز خطوطها الدفاعية في بلدة ليمان بمقاطعة دونيتسك التي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها قبل أيام على نحو مثل انكسارا عسكريا لموسكو، وفق خبراء.

وقال الانفصاليون الموالون لروسيا إنهم أوقفوا تقدم القوات الأوكرانية في جبهة خيرسون بجنوب شرقي البلاد، وإن القوات الروسية تحشد قواتها هناك لتوجيه ضربة انتقامية للقوات الأوكرانية.

وأعلنت قيادة عمليات الجنوب في الجيش الأوكراني استعادة السيطرة على 8 بلدات في مقاطعة خيرسون، حيث تحاول القوات الأوكرانية تشتيت الجيش الروسي ومنعه من التصدي للهجمات شرقا بخاصة في لوغانسك ودونيتسك.

وأكد الجيش الأوكراني أن القوات الروسية تفقد سيطرتها على مناطق واسعة في مناطق جنوب أوكرانيا وشرقها، التي أعلنت موسكو ضمها.

وكان الجيش الأوكراني أعلن في وقت سابق عن حشود عسكرية روسية قرب شبه جزيرة القرم، في حالة تأهب قتالي.

وقالت قيادة القوات الأوكرانية بالجنوب إن "3 سفن حاملة صواريخ وغواصتين في تأهب قتالي، مجهزة بما مجموعه 32 صاروخا من نوع كاليبر"، محذرة من أن "التهديدات بضربات صاروخية، وهجمات بالمسيرات، وقصف المناطق الخلفية العميقة و المحررة حديثًا تبقى قائمة".

في غضون ذلك، أعلن الجيش الأوكراني بدء ما سماها معركة "تحرير لوغانسك"، وحشد قواته باتجاه المقاطعة. وقد سبق له أن أعلن قبل يومين عبور الحدود الإدارية إلى لوغانسك من محور ليسيتشانسك.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر شتوبون، إن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة في معارك القوات الأوكرانية للسيطرة على شمال خيرسون.

وأضاف أن القوات الروسية تحاول إجلاء الجرحى والمعدات، عبر نهر دنيبرو إلى ضفة النهر الشرقية.

من جانبه، قال حاكم مقاطعة لوغانسك سيرغي غايداي إن القوات الأوكرانية تمكنت من تحرير نحو 8 مناطق سكنية داخل الحدود الإدارية لمقاطعة لوغانسك.

وأشار إلى أن المناطق التي استرجعتها قوات بلاده من الروس مهمة إستراتيجيا لبناء مواقع متقدمة للاستمرار في التقدم.