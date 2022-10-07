إردوغان: لقاء رئيس النظام السوريّ سيكون ممكنا عندما يحين الوقت 

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن لقاءه مع رئيس النظام السوري، بشار الأسد، "سيكون ممكنا عندما يحين الوقت المناسب".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده، مساء أمس الخميس، في ختام مشاركته في اجتماع قمة "المجتمع السياسي الأوروبي"، بالعاصمة التشيكية براغ.

وقال إردوغان إن اللقاء مع رئيس النظام السوري غير وارد في الوقت الحالي، مضيفًا: "لكن لست سياسيًا معتادًا على استخدام عبارة من قبيل غير ممكن".

وتابع: "بالتالي عندما يحين الوقت المناسب يمكننا اللجوء إلى خيار اللقاء مع رئيس سورية أيضًا".

وأضاف: "هناك محادثات تجري بالفعل حاليًا على مستوى منخفض".

وتابع: "لكن كل ما نريده هو تطهير سورية من المجموعات الإرهابية".

وأوضح أنه "مع تطهير المنطقة من المجموعات الإرهابية فإننا كما تعلمون نتخذ حاليًا خطوات لتسريع العودة من خلال بناء منازل من الطوب".

وقال: "في ما يتعلق بالعودة، فإن حوالي 550 ألف سوري عادوا إلى ديارهم حتى اليوم".

ولفت إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية "أخرت إلى حد ما الخطوات التي ستتخذ في المنطقة".

وتابع: "لأن لروسيا أيضًا دور مؤثر في هذه الأحداث الدائرة بسورية. وإيران لها دور مؤثر. والأمر نفسه ينطبق على قوات التحالف".