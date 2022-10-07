كندا تفرض عقوبات جديدة على إيران والحرس الثوري

عرب ٤٨ / أ ف ب

فرضت كندا، الجمعة، عقوبات جديدة على إيران ومنعت 10 آلاف مسؤول بينهم عناصر الحرس الثوري الإيراني من دخول أراضيها "في شكل دائم".

وذكر رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أنه "إجراء لم يتم اللجوء إليه سوى في ظروف هي الأخطر ضد أنظمة ترتكب جرائم حرب أو عمليات إبادة، كما في البوسنة ورواندا".

وتشهد إيران حاليا حركة احتجاجية تتقدمها نساء اندلعت عقب وفاة الشابة، مهسا أميني، بعد أن أوقفتها شرطة الأخلاق. وقُتل ما لا يقل عن 92 شخصًا منذ 16 أيلول/سبتمبر وفق منظمة "حقوق الإنسان في إيران" غير الحكومية ومقرها في أوسلو، فيما بلغت الحصيلة الرسمية 60 قتيلا بينهم 12 من عناصر قوات الأمن.

وأضاف رئيس الحكومة الكندي "يجب تحميل المسؤولية للنظام الإيراني الهمجي الذي ارتكب جرائم قتل وبثّ الرعب"، مشيرا إلى "تجاهل غير مسؤول لحقوق الإنسان".

من جهتها قالت نائبة رئيس الوزراء، كريستيا فريلاند، إن "النظام الإيراني قمعي وثيوقراطي ومعاد للنساء".

وتسري في الجمهورية الإسلامية قواعد لباس صارمة للنساء تلزمهن خصوصا ارتداء الحجاب. وبلغت التعبئة في الأيام الأخيرة إلى حد خلع فتيات مدارس حجابهن وتردادهن شعارات مناهضة للحكومة.

وتتهم طهران قوى خارجية بتأجيج الاحتجاجات، وخصوصا الولايات المتحدة عدوها اللدود.

وكانت كندا قد فرضت في نهاية أيلول/سبتمبر عقوبات على عشرات المسؤولين والكيانات الإيرانية من بينها شرطة الأخلاق. كما فرضت دول أخرى أبرزها الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية إضافية.