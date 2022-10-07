  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

واشنطن: لا مؤشرات حول نية روسيا استخدام النووي بشكل وشيك

تاريخ النشر: 07/10/2022 - 20:05

واشنطن: لا مؤشرات حول نية روسيا استخدام النووي بشكل وشيك
بايدن وبوتين (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

لا تملك واشنطن أي مؤشرات حول نية روسيا استخدام أسلحة نووية بشكل وشيك، وبالتالي لا سبب لدينا لتعديل وضعيتنا النووية الإستراتيجية؛ حسب ما ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم، الجمعة.

ويأتي هذا التوضيح للمتحدثة، كارين جان بيار، بعد تصريحات شديدة اللهجة الخميس للرئيس جو بايدن، اعتبر فيها أن العالم يواجه للمرة الأولى منذ الحرب الباردة خطر حرب "نهاية العالم" على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وردا على سؤال عما إذا كانت هذه اللهجة التحذيرية العالية السقف مرتبطة بمعلومات استخباراتية جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة، أجابت "كلا"، وذلك خلال إحاطة صحافية مقتضبة في الطائرة التي تقل جو بايدن إلى شمال غرب واشنطن.

وقال بايدن في نيويورك، الخميس، إنه "لم نُواجه احتمال حدوث معركة تؤدي إلى نهاية العالم منذ (عهد الرئيس الأسبق جون) كينيدي وأزمة الصواريخ الكوبيّة" في العام 1962، مضيفا "نحاول أن نفهم كيف سيجد بوتين مخرجا".

ولمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى استخدام القنبلة النووية في خطاب متلفز في 21 أيلول/سبتمبر على وقع مكتسبات ميدانية حققتها القوات الأوكرانية التي تتلقى مساعدة عسكرية من الدول الغربية.

وأبدى بوتين استعداده لاستخدام "كل الوسائل" المتوافرة في ترسانته في مواجهة الغرب، متهما إياه بالسعي إلى "تدمير روسيا".

بودكاست عرب 48

#واشنطن
#روسيا
#أسلحة نووية
#جو بايدن
#فلاديمير بوتين
#البيت الأبيض

حوارات

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بريطانيا: تراس تقيل وزيرا لادعاءات بارتكابه سلوكا غير لائق
بريطانيا: تراس تقيل وزيرا لادعاءات بارتكابه سلوكا غير لائق

2022-10-07

العراق: مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في انفجار عبوة ناسفة بأربيل
العراق: مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في انفجار عبوة ناسفة بأربيل

2022-10-07

إردوغان: إن لم تلبّ واشنطن حاجتنا من مقاتلات "F16" فثمة دول جاهزة
إردوغان: إن لم تلبّ واشنطن حاجتنا من مقاتلات "F16" فثمة دول جاهزة

2022-10-07

الأكثر قراءة

المحكمة العليا تصدر قرارها في الالتماس ضد شطب التجمع لغاية الأحد المقبل

المحكمة العليا تصدر قرارها في الالتماس ضد شطب التجمع لغاية الأحد المقبل

2022-10-06
إسرائيل ترفض المطالب اللبنانية لتعديل اتفاق ترسيم الحدود البحرية

إسرائيل ترفض المطالب اللبنانية لتعديل اتفاق ترسيم الحدود البحرية

2022-10-06
تضرر 16 حافلة إثر إطلاق نار وإضرام النار في المغار

تضرر 16 حافلة إثر إطلاق نار وإضرام النار في المغار

2022-10-06
غانتس يوعز للجيش بالاستعداد لتصعيد مقابل لبنان بعد رفض ملاحظاته

غانتس يوعز للجيش بالاستعداد لتصعيد مقابل لبنان بعد رفض ملاحظاته

2022-10-06
تايلاند: رجل يقتل 35 شخصا معظمهم أطفال وعائلته وينتحر

تايلاند: رجل يقتل 35 شخصا معظمهم أطفال وعائلته وينتحر

2022-10-06