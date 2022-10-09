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ارتفاع عدد قتلى احتجاجات إيران إلى 95 شخصا

تاريخ النشر: 09/10/2022 - 18:20

ارتفاع عدد قتلى احتجاجات إيران إلى 95 شخصا
من العاصمة الإيرانية طهران (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات على مصرع الفتاة مهسا أميني داخل مركز شرطة في إيران، إلى 95، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية مقرها بريطانيا، اليوم الأحد.

وقالت منظمة "حملة نشطاء البلوش" المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في بلوشستان، في بيان، إن معظم الضحايا سقطوا في مدينة زهيدان بمحافظة سيستان بلوشستان، إثر اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.

(Getty Images)

وأضافت أن نحو 300 آخرين أصيبوا بجروح إثر أعمال العنف.

ونشرت المنظمة قائمة بأسماء المقتولين من بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما.

(Getty Images)

ولم تكشف السلطات الإيرانية بعد عن الحصيلة الفعلية لضحايا الاحتجاجات التي اندلعت أولا في مسقط رأس أميني، غربي إيران الشهر الماضي، قبل أن تمتد للمدن الأخرى، بما في ذلك العاصمة طهران.

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#إيران
#طهران
#الاحتجاجات في إيران
#ارتفاع عدد القتلى

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