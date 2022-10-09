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فنزويلا: 22 قتيلا وأكثر من 50 مفقودا في انزلاق تربة 

تاريخ النشر: 09/10/2022 - 23:53

فنزويلا: 22 قتيلا وأكثر من 50 مفقودا في انزلاق تربة 
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقي 22 شخصا مصارعهم، واعتبر أكثر من 50 في عداد المفقودين، إثر انزلاق تربة في مدينة لاس تيخيرياس الصناعية، الواقعة على بعد 70 كيلومترا جنوب غرب كراكاس، بحسب ما أعلنت نائب الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيس.

وكانت الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ أسابيع تسببت سابقا بمقتل 13 شخصا في أرجاء البلاد.

(Getty Images)

وقالت رودريغيس لوسائل إعلام محلية "فاضت خمسة جداول (..) وسجلنا وقوع أضرار جسيمة وخسائر بشرية وعثرنا حتى الآن على 22 قتيلا فيما ثمة 52 شخصا مفقودا".

وفي لاس تيخيرياس، أفادت وكالة "فرانس برس" بأن عددا كبيرا من المنازل تهدم، فيما اجتاحت وحول متاجر عدة وانتشرت أشجار في الشوارع، بعدما جرفها انزلاق التربة من الجبال.

(Getty Images)

ويشارك نحو ألف شخص في عمليات الانقاذ على ما أفاد وزير الداخلية والعدل ريميخيو سيبايوس إيتشاسو لوكالة فرانس برس. وتفقد الوزير المكان للوقوف على الأضرار.

في العام 1999 أسفرت انزلاقات تربة واسعة عن مقتل عشرة آلاف شخص في ولاية فارغاس على بعد 25 كيلومترا شمال كاركاس.

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#لاس تيخيرياس

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