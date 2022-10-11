مجموعة السبع تناقش القصف الروسي على أوكرانيا

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

تعقد القوى المنضوية في مجموعة السبع اجتماع أزمة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة القصف الروسي الأخير على أوكرانيا، يتوقع بأن تشدد رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس خلاله على ضرورة "عدم التراجع قيد أنملة" عن دعم كييف.

يأتي الاجتماع غداة إطلاق روسيا وابلا من الصواريخ ضربت العاصمة الأوكرانية لأول مرة منذ أشهر، بينما حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موسكو من أن بلاده "لا يمكن ترهيبها".

وأطلقت روسيا أكثر من 80 صاروخا على مدن في أنحاء أوكرانيا، أمس الإثنين، بحسب كييف، في رد واضح على الانفجار الذي دمر جسرا رئيسيا يربط شبه جزيرة القرم بروسيا.

وأكد وزير الخارجية الأوكراني دمتيرو كوليبا، بأن الضربات كشفت "اليأس" الذي تعاني منه موسكو بعدما تعرضت لسلسلة انتكاسات عسكرية، بينما حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من رد "شديد" على أي هجمات أخرى.

وخلال اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة عقد لمناقشة إعلان موسكو ضم أربع مناطق أوكرانية تحتلها قواتها جزئيا، وصف سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرغي كيليتسيا، روسيا بأنها "دولة إرهابية"، مشيرا إلى أن ضربات الإثنين طالت عائلته.

وقال "للأسف يصعب عليكم الدعوة إلى سلام مستقر وعاقل طالما أن دكتاتورية غير مستقرة ومجنونة قائمة على مقربة من منكم"، بينما أفاد الدول الأعضاء بأن 19 مدنيا على الأقل قتلوا وجرح 97 في الضربات.

ومن المقرر أن يجتمع زيلينسكي مع قادة دول مجموعة السبع عبر الفيديو لمناقشة الهجمات الروسية الأخيرة.

وأعلن مكتب تراس بأن رئيسة الوزراء البريطانية، ستستغل الاتصال "لحض القادة الآخرين على البقاء على المسار".

ويتوقع أن تقول إن "الدعم الدولي الكبير لكفاح أوكرانيا يتناقض بشكل صارخ مع عزلة روسيا في الساحة الدولية".

بدوره، أفاد الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفان هيبسترايت، للصحافيين، بأن المستشار الألماني أولاف شولتس، تحدث هاتفيا مع زيلينسكي وأكد له "تضامن ألمانيا وباقي دول مجموعة السبع" مع أوكرانيا.

وأما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فعقد اجتماعا مع وزيريه للدفاع والخارجية لمناقشة الضربات التي رأى فيها مؤشرا على "تغيّر جوهري في طبيعة هذه الحرب".

ودان الرئيس الأميركي جو بايدن هجمات روسيا التي قال إنها "تظهر الوحشية المطلقة.. لحرب (بوتين) غير الشرعية".

وأفاد البيت الأبيض في بيان بأن بايدن تحدث مع زيلينسكي، وتعهّد تقديم "أنظمة دفاع جوية متطورة" لأوكرانيا.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الهجمات بأنها "تصعيد غير مقبول في الحرب"، وفق ما أفاد ناطق باسمه.

ورغم عدم تطرق السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا مباشرة إلى الضربات الصاروخية خلال الجلسة، إلا أنه دافع عن ضم بلاده المناطق الأوكرانية قائلا إن الهدف من الخطوة "حماية أشقائنا في شرق أوكرانيا".