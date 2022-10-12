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تدمير ذاتي لصاروخ فضائي ياباني بعد فشل إطلاقه

تاريخ النشر: 12/10/2022 - 07:41

تدمير ذاتي لصاروخ فضائي ياباني بعد فشل إطلاقه
لحظة إطلاق الصاروخ الذي يعمل بالوقود الصلب (gettyimages)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب
تحرير: محمد وتد

أكدت وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا)، اليوم الأربعاء، أن صاروخا فضائيا تابعا لها ومحملا بأقمار اصطناعية تلقى أمراً بالتدمير الذاتي بعد فشل عملية إطلاقه، موضحة أنه أول إخفاق لعملية إطلاق منذ 2003.

وقال مسؤول في الوكالة لشبكة التلفزيون اليابانية "تي بي إس" إن "الصاروخ لا يمكنه مواصلة رحلته بأمان، بسبب الخطر الذي قد يشكله إذا سقط على الأرض".

وأضاف المسؤول نفسه "لذلك اتخذنا إجراءات لتجنب حادث من هذا النوع وأرسلنا إشارة لتدمير الصاروخ"، من دون أن يذكر تفاصيل عن سبب المشكلة.

وكانت هذه سادس عملية إطلاق لصاروخ الوكالة اليابانية "إيبسيلون" الذي يعمل بالوقود الصلب، وبدأت رحلاته غير المأهولة في 2013.

وقطع البث المباشر لعملية إطلاق الصاروخ من مركز أوشينورا للفضاء في منطقة كاغوشيما، واكتفى المعلقون بالقول إن هناك مشكلة، من دون إعطاء أي تفاصيل.

وهذا الصاروخ الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 26 مترا ويزن أكثر من 85 طنا، أصغر حجما من النموذج السابق الذي يعمل بالوقود السائل.

وبحسب وسائل إعلام عدة، بينها التلفزيون العمومي، فإن هذا أول صاروخ فضائي تفشل اليابان في إطلاقه منذ 2003.

وإيبسيلون صاروخ يعمل بالوقود الصلب دخل الخدمة في 2013، وقد تم مذاك إطلاقه بنجاح خمس مرات.

والصاروخ كان محملا بأقمار اصطناعية لوضعها في المدار.

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#اليابان
#وكالة الفضاء اليابانية
#صاروخ
#أقمار اصطناعية
#جاكسا

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