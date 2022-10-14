  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

عشرات القتلى والجرحى في تفجير استهدف حافلة مدنية في مالي

تاريخ النشر: 14/10/2022 - 06:28

عشرات القتلى والجرحى في تفجير استهدف حافلة مدنية في مالي
جنود في مالي (Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: قاسم بكري

أفادت مصادر طبية في مالي أن 11 شخصا على الأقلّ قُتلوا وأصيب 53 آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة، الخميس، لدى مرور حافلة ركاب مدنية في وسط مالي التي كثيرا ما تشهد أعمال عنف.

ووفقا لمصدر أمني، انفجرت العبوة الناسفة لدى مرور الحافلة على الطريق بين باندياغارا وغونداكا في منطقة موبتي، عصر الخميس.

وكانت مصادر أمنية أفادت في حصيلة أولية بسقوط حوالي عشرة قتلى وعدد من الجرحى في التفجير. وأكّدت الحصيلة الجديدة بلدية باندياغارا.

وقال موسى حسيني من جمعية باندياغارا المحليّة للشباب "نقلنا لتوّنا تسع جثث إلى المستشفى، ولم ينته الأمر بعد".

ولاحقا، أعلن مصدر طبي أنّ 47 مصابا في الهجوم نقلوا إلى المستشفى، مشيرا إلى أنّ التفجير أسفر عن 53 جريحا.

ومنذ سنوات تشهد مالي "تمردا جهاديا "أودى بآلاف الأشخاص وأرغم مئات الآلاف على النزوح من ديارهم.

وتعتبر الألغام والعبوات الناسفة من بين الأسلحة المستخدمة جدا. وتنفجر هذه القنابل عندما تمرّ فوقها عجلة أو يتمّ تفجيرها عن بُعد.

بودكاست عرب 48

#مالي
#عبوات ناسفة
#قتلى
#جرحى
#موبتي

حوارات

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

لجنة التحقيق بأحداث الكابيتول تصوّت بالإجماع على استدعاء ترامب
لجنة التحقيق بأحداث الكابيتول تصوّت بالإجماع على استدعاء ترامب

2022-10-14

أكثر من مليون طفل في دولة جنوب السودان يعانون من سوء التغذية
أكثر من مليون طفل في دولة جنوب السودان يعانون من سوء التغذية

2022-10-14

مسلح يقتل خمسة أشخاص في كارولاينا الشمالية بالرصاص
مسلح يقتل خمسة أشخاص في كارولاينا الشمالية بالرصاص

2022-10-14

الأكثر قراءة

اشتباكات في نابلس واعتقالات بالضفة والقدس

اشتباكات في نابلس واعتقالات بالضفة والقدس

2022-10-13
غانتس: أكثر من نصف قوات الجيش الإسرائيلي تعمل بالضفة

غانتس: أكثر من نصف قوات الجيش الإسرائيلي تعمل بالضفة

2022-10-13
أنباء عن العثور على جثّة المسنّ مصطفى إغبارية من المشيرفة في جنين

أنباء عن العثور على جثّة المسنّ مصطفى إغبارية من المشيرفة في جنين

2022-10-13
الفصائل الفلسطينيّة توقّع اتفاق مصالحة في الجزائر

الفصائل الفلسطينيّة توقّع اتفاق مصالحة في الجزائر

2022-10-13
عائلة الشهيد عمر أسعد ترفض تعويضا ماليا إسرائيليا

عائلة الشهيد عمر أسعد ترفض تعويضا ماليا إسرائيليا

2022-10-13