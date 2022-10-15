  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

إصلاح التسرب في أنبوب نفط دروجبا بين روسيا وألمانيا

تاريخ النشر: 15/10/2022 - 22:31

إصلاح التسرب في أنبوب نفط دروجبا بين روسيا وألمانيا
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

أعلنت شركة "بيرن" البولندية المشغلة لخط أنابيب دروجبا النفطي الذي يربط روسيا بألمانيا، السبت، أنها عالجت مشكلة التسرب الذي تسبب بإغلاق جزء من الخط.

وقالت الشركة في بيان "أعادت الخدمات الفنية لبيرن، السبت، الوظائف الكاملة لخط الأنابيب المتضرر الذي يزود عملاء الشركة الألمان بالنفط الخام".

وأضافت أن "التحقيق جار لمعرفة سبب التسرب".

وكانت الشركة قد قالت، في وقت سابق، إن الفحوص الأولية تشير إلى أن التسرب قد يكون عرضيا.

وجاء الحادث بعد أربع حالات تسرب ألحقت أضرارا بخطوط أنابيب الغاز نورد ستريم التي تمتد تحت البحر وتربط روسيا بألمانيا.

ورُصد التسرب في جزء من أحد خطي أنابيب دروجبا يمتد تحت الأرض، في ساعة متأخرة الثلاثاء قرب قرية زورافيتش بوسط بولندا.

ويوفر الخط الإمدادات بشكل رئيسي إلى مصفاتي شفيت وليونا في ألمانيا.

وبدأ العمل بخط الأنابيب دروجبا الذي يعني اسمه "صداقة"، في بداية التسعينيات ويمتد اليوم على شبكة طولها 5500 كيلومتر، وينقل النفط من جبال الأورال إلى أوروبا، عبر فرع شمالي من طريق بولندا وآخر جنوبي من طريق أوكرانيا.

بودكاست عرب 48

#روسيا
#ألمانيا
#خط دروجبا

حوارات

حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس
حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس

2022-10-15

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

11 قتيلا في هجوم على موقع عسكري روسي بمحاذاة أوكرانيا
11 قتيلا في هجوم على موقع عسكري روسي بمحاذاة أوكرانيا

2022-10-15

باكستان تنتقد وصف بايدن لها وتستدعي السفير الأميركي
باكستان تنتقد وصف بايدن لها وتستدعي السفير الأميركي

2022-10-15

ماكرون: الاتفاق بين إسرائيل ولبنان "خطوة مهمة نحو مزيد من السلام"
ماكرون: الاتفاق بين إسرائيل ولبنان "خطوة مهمة نحو مزيد من السلام"

2022-10-15

الأكثر قراءة

شهيدان أحدهما طبيب ومصابون خلال اقتحام قوات الاحتلال لجنين

شهيدان أحدهما طبيب ومصابون خلال اقتحام قوات الاحتلال لجنين

2022-10-14
الكلاسيكو: ريال مدريد يريد ضرب عصفورين بحجر ضدّ برشلونة

الكلاسيكو: ريال مدريد يريد ضرب عصفورين بحجر ضدّ برشلونة

2022-10-14
الجريمة في المجتمع العربي: قتيل بعرابة وفتى بحالة خطيرة في جسر الزرقاء

الجريمة في المجتمع العربي: قتيل بعرابة وفتى بحالة خطيرة في جسر الزرقاء

2022-10-14
ركوب

ركوب "الإسلام" لنظام الأبارتهايد

2022-10-14
استشهاد الأسير الجريح محمد تركمان من جنين

استشهاد الأسير الجريح محمد تركمان من جنين

2022-10-14