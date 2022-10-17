"تغيّر المناخ أكبر تهديد أمني خلال القرن الحالي"

وصفت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، تغير المناخ الذي تشهده الكرة الأرضية، بأنه أكبر تهديد أمني في القرن الحالي.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها بيربوك للصحافيين، اليوم الإثنين، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

وأشارت إلى أنها ونظراءها الأوروبيين، بدأوا مبادرة من أجل سياسة خارجية مناخية.

وقالت: "تغير المناخ أكبر تهديد أمني بهذا القرن، إن أي تدبير يتخذ في سبيل الحفاظ على البيئة سيكون مساهمة من أجل السلام العالمي والأمن العالمي".