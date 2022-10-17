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"تغيّر المناخ أكبر تهديد أمني خلال القرن الحالي"

تاريخ النشر: 17/10/2022 - 17:55

"تغيّر المناخ أكبر تهديد أمني خلال القرن الحالي"
("أ ب")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

وصفت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، تغير المناخ الذي تشهده الكرة الأرضية، بأنه أكبر تهديد أمني في القرن الحالي.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها بيربوك للصحافيين، اليوم الإثنين، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

وأشارت إلى أنها ونظراءها الأوروبيين، بدأوا مبادرة من أجل سياسة خارجية مناخية.

وقالت: "تغير المناخ أكبر تهديد أمني بهذا القرن، إن أي تدبير يتخذ في سبيل الحفاظ على البيئة سيكون مساهمة من أجل السلام العالمي والأمن العالمي".

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وأكدت أنّ زيادة مصادر الطاقة المتجددة ستساعد بمحاربة تغير المناخ، وشددت على ضرورة أنّ يكون المناخ بمركز السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

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#ألمانيا
#التهديد الأمني الأكبر
#تغير المناخ

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