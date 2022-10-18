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واشنطن تهدد بفرض عقوبات على أي جهة على علاقة بالطائرات المسيرة الإيرانية بعد ضرب كييف

تاريخ النشر: 18/10/2022 - 00:14

واشنطن تهدد بفرض عقوبات على أي جهة على علاقة بالطائرات المسيرة الإيرانية بعد ضرب كييف
انهيار جزء من مبنى عقب قصف روسيّ(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

هدّدت الولايات المتحدة، الإثنين، بأنها ستتخذ إجراءات بحق الشركات والدول التي تتعاون مع برنامج الطائرات المسيّرة الإيرانية، بعد أن استخدمتها روسيا في ضربات قاتلة على كييف.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، للصحافيين إن "أي جهة تتعامل مع إيران، قد تكون على علاقة بالطائرات المسيّرة أو تطوير الصواريخ البالستية، أو تدفق الأسلحة من إيران إلى روسيا، يجب أن تكون حذرة جدا، وأن تتخذ الاحتياطات اللازمة... لن تتردد الولايات المتحدة في استخدام العقوبات أو اتخاذ إجراءات ضد الجناة".

وأضاف أن "تعميق روسيا تحالفها مع إيران، أمر يجب أن يراه العالم بأسره على أنه تهديد كبير".

وتابع باتيل نقلا عن معلومات استخبارية أميركية نشرت في وقت سابق، أن بعض الطائرات المسيرة الإيرانية التي تباع لروسيا يشوبها خلل.

وأشار إلى أن إرسال هذه الطائرات يظهر "الضغط الهائل" على روسيا بعد الخسائر التي تكبدتها في أوكرانيا.

وأضاف أن موسكو "مجبرة بصراحة على اللجوء إلى دول غير موثوق بها مثل إيران من أجل الحصول على إمدادات ومعدات".

أوكرانيا تدعو لفرض عقوبات على طهران

وفي سياق ذي صلة، دعا وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الإثنين، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على إيران، بسبب "تزويدها روسيا بطائرات مسيرة".

وقال كوليبا في فيديو عبر "فيسبوك"، إنه دعا الاتحاد الأوروبي "ولأول مرة في تاريخ العلاقات الأوكرانية الإيرانية إلى فرض عقوبات على إيران"، وفق شبكة "بي بي سي" الأميركية.

وأضاف: "الصبر نفد، استمعنا إلى تفسيرات وحجج مختلفة لفترة طويلة جدا، لكن من المستحيل إخفاء الحقيقة التي حلقت اليوم فوق منازل مدينة كييف"، في إشارة إلى الهجمات التي تعرضت لها العاصمة بطائرات مسيرة صباح الإثنين.

وتابع: "حان الوقت لفرض عقوبات على إيران لتزويدها روسيا الاتحادية بالأسلحة"، معتبرا أن العقوبات ستوجه رسالة مفادها أن "أي شخص يساعد روسيا سيعاني ويشعر بثمن ذلك".

وفي وقت سابق الإثنين، قال رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، إن الاتحاد "يبحث عن دليل ملموس" على تورط إيران في الحرب في أوكرانيا، حسب الشبكة.

والسبت، قال وزير الخارجية الإيراني، حسین أمیر عبد اللهيان، إن بلاده "لم تقدم أسلحة لأي طرف في حرب أوكرانيا ولن تفعل"، وفق وكالة "إرنا" الحكومية.

وصباح اليوم، أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية، فيتالي كليتشكو، مقتل 3 مدنيين جراء الهجمات التي استهدفت كييف بمسيرات انتحارية.

بودكاست عرب 48

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