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كوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية تحذيرية للجارة الجنوبية

تاريخ النشر: 19/10/2022 - 09:39

كوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية تحذيرية للجارة الجنوبية
كوريا الشمالية أطلقت حوالي 100 قذيفة في البحر (أ.ب)
عرب ٤٨ /رويترز
تحرير: محمد وتد

أطلقت كوريا الشمالية قذائف مدفعية قبالة ساحليها الشرقي والغربي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وذلك عقب بدء سول تدريبات دفاعية سنوية تهدف لزيادة قدرتها على مواجهة تهديدات بيونغ يانغ النووية والصاروخية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي في بيان فجر اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية أطلقت حوالي 100 قذيفة في البحر قبالة ساحلها الغربي و150 قذيفة أخرى قبالة ساحلها الشرقي.

وردت بيونغ يانغ في وقت لاحق قائلة إن إطلاق القذائف يهدف لإرسال "تحذير شديد" إلى سول، ردا على إطلاقها عشرات من قذائف المدفعية في وقت سابق الثلاثاء.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري إن "مناورات الحرب على الشمال تجري بطريقة محمومة"، وأضافت، بحسب بيان بثته وكالة الأنباء المركزية الكورية، "من أجل إرسال تحذير شديد مجددا، تم التأكد من إطلاق وحدات الجيش الشعبي الكوري على الجبهتين الشرقية والغربية نيرانا تهديدية تحذيرية باتجاه البحرين الشرقي والغربي، كإجراء عسكري مضاد قوي".

وتابعت "على الأعداء التوقف فورا عن الاستفزازات المتهورة والتحريضية التي تصعد التوتر العسكري في منطقة الجبهة".

وبدأت قوات كوريا الجنوبية يوم الإثنين تدريبات "هوجوك" العسكرية، التي من المقرر أن تنتهي يوم السبت، وهي الأحدث في سلسلة مناورات عسكرية أجرتها سول في الأسابيع الماضية، ومن بينها أنشطة عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان.

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#كوريا الشمالية
#كوريا الجنوبية
#مناورات
#قذائف صاروخية

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