الولايات المتحدة تندّد بالمصالحة بين النظام السوريّ و"حماس"

حذّرت الولايات المتحدة، أمس الخميس، من أي تطبيع للعلاقات مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، واعتبرت أن مصالحته مع حركة "حماس" الفلسطينية تظهر "عزلته".

واستقبل رئيس النظام السوري، الأربعاء، وفدا من حركة حماس، وهو يستعيد العلاقات مع العالم العربي تدريجيا، بعد أن انتصر إلى حد كبير في الحرب الدامية المستمرة منذ 11 عاما.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، للصحافيين، إن "تواصل نظام الأسد مع هذه المنظمة الإرهابية يؤكد لنا عزلته".

وأضاف: "إن هذا يضر بمصالح الشعب الفلسطيني ويقوض الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب في المنطقة وخارجها".

وتابع: "سنواصل رفض أي دعم لإعادة تأهيل نظام الأسد، لا سيما من المنظمات المصنفة إرهابية مثل حماس".

وتحالفت حماس مع النظام السوري، لكنها اتخذت مسافة منه عام 2012 مستنكرة قمع الاحتجاجات.

وتأتي زيارة دمشق كذلك في ظل تحسن العلاقات بين حماس وحزب الله بوساطة إيرانية.

وزار الأسد في آذار/ مارس الإمارات، في مؤشر تطبيع دانته الولايات المتحدة الشريك الوثيق لدول الخليج العربية.