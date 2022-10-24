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واشنطن تتهم بكين بالسعي إلى "تقويض" النظام القضائي الأميركي

تاريخ النشر: 24/10/2022 - 23:05

واشنطن تتهم بكين بالسعي إلى "تقويض" النظام القضائي الأميركي
وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند (Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: محمود مجادلة

اتهم وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، مساء الإثنين، الصين، بالتدخل في النظام القضائي الأميركي، خلال إعلانه توجيه اتهامات إلى 13 مواطنًا صينيًا قال إنهم يعملون لحساب الاستخبارات الصينية.

وقال إن ثلاث قضايا منفصلة أظهرت أن "حكومة الصين سعت للتدخل في حقوق وحريات الأفراد في الولايات المتحدة، وتقويض نظامنا القضائي الذي يصون هذه الحقوق".

وأضاف أن "وزارة العدل لن تتهاون مع أي محاولة من جانب قوة خارجية لتقويض دولة القانون التي تأسست عليها ديمقراطيتنا".

ومن بين القضايا التي عدّدها غارلاند، قضية سبعة صينيين متّهمين بأنهم حاولوا إرغام مواطن صيني مقيم في الولايات المتحدة على العودة إلى الصين في إطار حملة إعادة قسرية تقودها بكين.

وأوقف اثنان من المتّهمين، الخميس الماضي، في نيويورك.

وفي قضية ثانية، تم توجيه الاتهام إلى شخصين يشتبه بأنهما عنصران في الاستخبارات الصينية لمحاولتهما عرقلة الملاحقات في الولايات المتحدة بحق شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي".

وفي القضية الثالثة، تم توجيه الاتهام إلى أربعة رعايا صينيين "لصلتهم بحملة استخبارية طويلة الأمد تستهدف أشخاصا في الولايات المتحدة لكي يعملوا لصالح الجمهورية الشعبية الصينية".

ويأتي الإعلان عن التوقيفات غداة فوز الرئيس الصيني، شي جينبينغ، بولاية ثالثة، على رأس الحزب الشيوعي الصيني والبلاد.

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#وزير العدل الأميركي
#ميريك غارلاند
#النظام القضائي الأميركي
#الصين
#الاستخبارات الصينية

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