وصول الرئيس الألماني إلى كييف بزيارة مفاجئة

وصل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى كييف صباح اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد المتحدث باسمه وكالة فرانس برس، مؤكدا زيارته المفاجئة لأوكرانيا.

وقال شتاينماير، وفق ما جاء في نص أرسله المتحدث باسمه، "أتطلّع إلى لقائي مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في كييف".

وأعلنت ألمانيا قبل أيام عن خطة لتدريب نحو 5 آلاف جندي أوكراني بحلول الربيع المقبل.

وسلمت ألمانيا مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الحالي، نظام الدفاع الجوي "إيريس-تي" إلى أوكرانيا، وذلك ضمن خطة برلين تسليم كييف 4 وحدات من المنظومة.

وقال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرروا مؤخراً تدريب نحو 15 ألف جندي أوكراني في مقرّيْن في الاتحاد الأوروبي أحدهما في ألمانيا".

وأضاف "بحلول الربيع، سندرّب لواءً كاملاً قوامه نحو 5 آلاف جندي أوكراني. ونؤكد من خلال ذلك استعدادنا لتقديم دعم طويل الأمد لبناء القوات المسلحة الأوكرانية".