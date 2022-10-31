واشنطن: موسكو تبتزّ العالم بتعليق مشاركتها في اتفاق الحبوب 

اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، الإثنين، أن روسيا تبتز العالم بتعليق مشاركتها في مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، في مؤتمر صحافي، إن "عدم تراجع روسيا عن تعليقها لمشاركتها في اتفاق الحبوب سيكون ضربة للعالم كله".

وعلّقت موسكو مشاركتها في الاتفاق بعدما اتهمت أوكرانيا بشن هجوم "كبير" بمسيّرات على أسطولها في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الإثنين، تعليق حركة السفن عبر الممر الآمن المحدد بموجب مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، "نظرًا لاستخدامه من قبل أوكرانيا في خوض عمليات قتالية ضد روسيا".

وفي 22 تموز/ يوليو الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود شرق أوروبا إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.