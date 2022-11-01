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ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 253

تاريخ النشر: 01/11/2022 - 19:01

ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 253
من الاحتجاجات في إيران (Getty Images)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى المظاهرات التي انطلقت عقب وفاة الشابة مهسا أميني في إيران إلى 253، وذلك من جراء تدخل قوات الأمن لقمع الاحتجاجات.

وتطرق تقرير للمنظمة غير الحكومية التي تتخذ من النرويج مقرا لها، والذي نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى معلومات حول المظاهرات المتواصلة منذ نحو 50 يومًا في البلاد.

وأورد التقرير أرقامًا حول 21 محافظة من أصل 31، ولفت إلى أن أكثر حالات الوفاة حصلت في محافظة سيستان - بلوشستان ذات الكثافة الأكبر من السنة.

وأضاف أنه "قتل 92 متظاهرًا في سيستان - بلوشستان و30 في مازنديران و25 في طهران و23 في كردستان و19 في غيلان و18 أذربيجان، 13 في كيرمانشاه و7 في ألبرز و4 في خراسان الرضوية و3 بأصفهان".

(Getty Images)

وأضافت أنه "قتل شخصان في كل من مركزي وقزوين و كهكيلويه وبوير أحمد وزنجان وأذربيجان الشرقية وأردبيل وغيلان وشخص واحد في كل من بوشهر وخوزستان وهمدان وسيمنان".

ولفت التقرير إلى أن 34 من القتلى تحت 18 عامًا، و19 منهم من النساء.

وكانت المنظمة قد أعلنت في تقرير نشرته يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر، مقتل 201 متظاهر من جراء تدخل قوات الأمن في الاحتجاجات التي انطلقت عقب مقتل أميني.

وفي 16 أيلول/ سبتمبر الماضي، اندلعت احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد 3 أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

وأثارت الحادثة غضبا شعبيا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية في إيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.

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#منظمة حقوق الإنسان الإيرانية
#مهسا أميني
#احتجاجات إيرانية

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