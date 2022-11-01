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واشنطن: إيران "تقتل أوكرانيين أبرياء" من خلال تزويد روسيا بالأسلحة

تاريخ النشر: 01/11/2022 - 20:36

واشنطن: إيران "تقتل أوكرانيين أبرياء" من خلال تزويد روسيا بالأسلحة
(توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

قال الناطق باسم البيت الأبيض، الإثنين، إن "الإيرانيين (...) يقتلون أوكرانيين أبرياء" من خلال تزويد روسيا بالأسلحة، معربا عن "قلقه" من عمليات تسليم صواريخ إيرانية للجيش الروسي.

وذكر الناطق باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي في لقاء صحافي أن "النظام في طهران متواطئ علنا وطوعا في قتل أوكرانيين أبرياء على الأراضي الأوكرانية".

وقال إنه "قلق" بشأن احتمال تسليم روسيا صواريخ أرض-أرض إيرانية.

وأضاف: "لم يتأكد ذلك حتى الآن، لكنه لا يزال مصدر قلق".

من جانبها، نفت طهران الاتهامات. كما أنها تؤكد أنها لا تسلم طائرات بدون طيار للجنود الروس، خلافا لما تقوله أوكرانيا والعديد من الدول الغربية.

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران بسبب قضية المسيرات.

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