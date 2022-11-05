"قلق أميركي من الوضع في الضفة والتزام بحل الدولتين"

عرب ٤٨ / أ ف ب

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس الجمعة، التزام واشنطن حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني.

وجاء اتصال بلينكن بعباس بعدما ضمن رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، الذي لا يؤيد حل الدولتين، عودته إلى الحكم بعد ما أفرزته نتائج انتخابات الكنيست ومباشرته مفاوضات تشكيل ما قد تكون أكثر حكومة يمينية في تاريخ إسرائيل.

وذكر بلينكن خلال محادثته مع عباس "نعيد تأكيد التزامنا بحل الدولتين".

كما ناقش بلينكن وعباس "الجهود المشتركة لتحسين المستوى المعيشي للشعب الفلسطيني وتعزيز أمنه وحريته".

وجاءت نتيجة انتخابات الكنيست الإسرائيلية في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على الضفة وقطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الطيران الحربي استهدف فجر الجمعة، بغارات عدة، مواقع عسكرية تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، ردا على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه مناطق إسرائيلية.

وأطلقت مساء، الخميس، أربعة صواريخ من غزة لم تصل ثلاثة منها إلى الأراضي الإسرائيلية، فيما اعترض الجيش صاروخا واحدا. وهذه أول دفعة صواريخ تُطلق من القطاع منذ العدوان الأخير على القطاع في آب/أغسطس.

وأضافت وزارة الخارجية أن بلينكن أعرب عن "قلقه العميق إزاء الوضع في الضفة الغربية، خصوصا بسبب تصاعد التوتر والعنف والخسائر البشرية في صفوف الفلسطينيين والإسرائيليين وشدد على ضرورة قيام جميع الأطراف بتهدئة الوضع بشكل عاجل".