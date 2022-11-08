  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

الانتخابات النصفية الأميركية: بايدن يدعو "للدفاع عن الديمقراطية" وترامب يعد "بإعلان مهم"

تاريخ النشر: 08/11/2022 - 12:52

الانتخابات النصفية الأميركية: بايدن يدعو "للدفاع عن الديمقراطية" وترامب يعد "بإعلان مهم"
ترامب في تجمع انتخابي وصورة الرئيس الأميركي، جو بايدن بالخلفية (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: طارق طه

يتوجه الأميركيون إلى صناديق الاقتراع، الثلاثاء، للتصويت في انتخابات نصف الولاية الحاسمة بالنسبة لمستقبل جو بايدن ودونالد ترامب السياسي، في الوقت الذي يلمّح فيه الأخير إلى الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024.

ودعا الرئيس الديمقراطي البلاد إلى "الدفاع عن الديمقراطية" في الوقت الذي وعد فيه سلفه الجمهوري بـ"إعلان مهمّ" الأسبوع المقبل - مفسحًا المجال أمام تكهّنات بشأن إعلان ترشّحه للبيت الأبيض.

وتفتح مراكز الاقتراع في مختلف أنحاء البلاد منذ الساعة السادسة أو السابعة صباحًا (11,00 أو 12,00 بتوقيت غرينتش) وفقًا للولاية، في يوم الثلاثاء الأول الذي يحلّ بعد أول يوم اثنين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وفقًا لتقليد الانتخابات التي تجري على المستوى الوطني في الولايات المتحدة.

ويتمّ تجديد مقاعد مجلس النواب بالكامل وثلث مقاعد مجلس الشيوخ إضافة إلى مجموعة من المناصب المحلية. كذلك، تشهد أربع ولايات استفتاءً على الحق في الإجهاض، وهي كاليفورنيا وفيرمونت وكنتاكي وميشيغان.

وبعد حملة شرسة ركّزت على التضخّم، يبدو الجمهوريون واثقين بشكل متزايد من فرصهم في تجريد جو بايدن من غالبيته الديموقراطية في الكونغرس.

خلال تجمّع أخير مساء الإثنين في أوهايو إحدى الولايات الصناعية في البلاد، قال الرئيس السابق دونالد ترامب الحاضر بقوة في الحملة الانتخابية "إذا كنتم تريدون وضع حدّ لدمار بلادنا وإنقاذ الحلم الأميركي، يجب أن تصوّتوا للجمهوريين غدًا".

وأعلن الملياردير البالغ من العمر 76 عامًا أنه سيُصدر "إعلانًا مهمًّا جدًا الثلاثاء 15 تشرين الثاني/نوفبر في في مارالاغو" مقرّ إقامته في فلوريدا، مُدركًا جيدًا أنّ انتصار مرشّحيه في صناديق الاقتراع، الثلاثاء، سيمنحه نقطة انطلاق مثالية للترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024.

تعد انتخابات نصف الولاية التي تُجرى بعد عامين من الانتخابات الرئاسية للعام 2020، استفتاءً على الرئيس الحالي. ولكن تجدر الإشارة إلى أنه نادرًا ما يخرج حزب الرئيس منتصرًا من هذا الاقتراع.

في هذه الأثناء، سعى معسكر جو بايدن لكسب الأصوات من اليسار والوسط عبر تصوير المعارضة الجمهورية على أنها تهديد للديمقراطية والمكتسبات الاجتماعية مثل الحق في الإجهاض.

وقال الرئيس البالغ من العمر 79 عامًا خلال تجمّع مساء الإثنين في ميريلاند الواقعة على مشارف واشنطن "نحن ندرك جيّدًا أنّ ديمقراطيتنا في خطر".

ولكن ارتفاع الأسعار - بمتوسط 8,2% خلال عام - يبقى الشغل الشاغل للأميركيين، في الوقت الذي يبدو فيه أن جهود جو بايدن للظهور على أنه "رئيس الطبقة الوسطى" لم تعطِ النتيجة المرجوة.

وفق استطلاعات الرأي الأخيرة، فإنّ المعارضة الجمهورية تملك فرصة في الفوز بما بين عشرة و25 مقعدًا إضافيًا في مجلس النواب، وهي أكثر من كافية لتحصل على الغالبية. وفيما لا تزال الاستطلاعات أكثر غموضًا في ما يتعلّق بمجلس الشيوخ، يبدو أنّ الجمهوريين سيحقّقون تقدّمًا فيه أيضًا.

وسيكون لفقدان السيطرة على مجلسي الكونغرس عواقب وخيمة على الرئيس الديمقراطي الذي أعرب عن "نيّته" الترشح في العام 2024، ما يُنذر بإعادة مشهد الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2020.

وقال بايدن، مساء الإثنين، إنه "متفائل" بشأن نتيجة الانتخابات. ولكنّه أقرّ بأنّ الاحتفاظ بالسيطرة على المجلسين سيكون "صعبًا".

وكعلامة على اهتمام الأميركيين بهذه الانتخابات، أدلى أكثر من 43 مليون منهم بأصواتهم بشكل مبكر بحلول، مساء الإثنين.

مع ذلك، قد يستغرق الإعلان عن نتائج المنافسات في بعض الولايات أيامًا.

وتشهد بعض الولايات الرئيسية انتخابات محتدمة، وهي نفسها الولايات التي كانت بالفعل على المحكّ في الانتخابات الرئاسية للعام 2020.

وفي هذا السياق، تُسلّط الأضواء على بنسيلفانيا المركز السابق لصناعة الصلب، حيث يواجه الجراح الجمهوري المليونير محمد أوز المدعوم من دونالد ترامب، رئيس البلدية الديمقراطي لمدينة صغيرة جون فترمان وهو أصلع ذو بنية ضخمة، على أحد أكثر المناصب المتنازع عليها في مجلس الشيوخ.

وكما في العام 2020، تدخل ولاية جورجيا في صلب المنافسات المحتدمة. ويحاول الديموقراطي رفاييل وارنوك، أول سناتور أسود ينتخب في هذه الولاية الجنوبية ذات الماضي المعروف في التمييز العنصري، الحصول على إعادة انتخابه في مواجهة هيرشيل والكر، وهو رياضي سابق أسود يدعمه أيضاً الرئيس السابق.

كذلك، تشكّل أريزونا وأوهايو ونيفادا وويسكنسن ونورث كارولينا مسرحاً لصراعات محتدمة، حيث يواجه كلّ المرشّحين الديموقراطيين مرشّحي دونالد ترامب، الذين يحملون الولاء التام للرئيس السابق.

وقد أنفقت ملايين الدولارات على هذه المنافسات، ممّا يجعل من هذا الاقتراع انتخابات نصف الولاية الأغلى في تاريخ الولايات المتحدة.

بودكاست عرب 48

#الانتخابات الأميركية
#جو بايدن
#دونالد ترامب
#الانتخابات النصفية الأميركية

حوارات

حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي
حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي

2022-11-05

حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي
حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي

2022-10-29

حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟
حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟

2022-10-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مساع دولية للإفراج عن السجين السياسي المصري علاء عبد الفتاح
مساع دولية للإفراج عن السجين السياسي المصري علاء عبد الفتاح

2022-11-08

تقرير: لجم الاحترار المناخي يحتاج إلى استثمارات تتجاوز تريليوني دولار سنويا
تقرير: لجم الاحترار المناخي يحتاج إلى استثمارات تتجاوز تريليوني دولار سنويا

2022-11-08

للتعويض عن نقص الطاقة: عيون أوروبا تتجه نحو أفريقيا
للتعويض عن نقص الطاقة: عيون أوروبا تتجه نحو أفريقيا

2022-11-08

الأكثر قراءة

بروفايل | نتنياهو العائد إلى حكم إسرائيل

بروفايل | نتنياهو العائد إلى حكم إسرائيل

2022-11-07
وفاة والد الشهيد أسيل حسن عاصلة من عرابة البطوف

وفاة والد الشهيد أسيل حسن عاصلة من عرابة البطوف

2022-11-07
بن غفير يرفع سقف مطالبه الأولية لدخول الحكومة

بن غفير يرفع سقف مطالبه الأولية لدخول الحكومة

2022-11-07
نتنياهو يقترح توزيع الحقائب الوزارية وترحيل القضايا الجوهرية

نتنياهو يقترح توزيع الحقائب الوزارية وترحيل القضايا الجوهرية

2022-11-07
الطيبة: مقتل شاب وإصابة آخر في جريمة إطلاق نار

الطيبة: مقتل شاب وإصابة آخر في جريمة إطلاق نار

2022-11-07