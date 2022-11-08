نيوزيلندا: منفذ "مجزرة المسجدين" يستأنف الحكم ضده بالمؤبد

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

أفاد مسؤول قضائي في نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، أن الأسترالي برينتون تارانت منفذ مجزرة كرايستشيرش عام 2019 التي أسفرت عن مقتل 51 مسلما، سوف يستأنف الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد.

وهاجم تارانت الذي ينتمي الى جماعة تفوق العرق الأبيض وهو مدجج بترسانة من البنادق شبه الآلية مسجدين إثنين في 9 آذار/مارس 2019، خلال أداء مسلمين صلاة الجمعة، قبل أن يبدأ بإطلاق النار وبث عمليات القتل التي يقوم بها بشكل مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجميع ضحاياه الـ51 كانوا من المسلمين وبينهم أطفال ونساء وشيوخ.

وأقر تارانت بذنبه في 51 تهمة بالقتل و40 تهمة شروع في القتل، وحكم عليه بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط، وهي المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا الحكم في نيوزيلندا.

وقالت المتحدثة باسم رئيس المحكمة العليا ليز كينيدي، اليوم الثلاثاء "تم تقديم طلب استئناف ضد الإدانات والحكم الصادر".

والعام الماضي، قال توني أليس محامي تارانت إن موكله كان يعتقد أن "أبسط طريقة للخروج هي الإقرار بالذنب"، وهو ما قد يشير إلى إقرار بالإكراه.

وصرح أليس لوكالة فرانس برس، اليوم الثلاثاء، أنه أقيل من مهمته ولم يعد بإمكانه التعليق على القضية.

وخلال إصدار الحكم في آب/أغسطس 2020، قال القاضي كاميرون ماندر، إنه سينزل أقسى عقوبة ممكنة بتارانت بسبب أفعاله "غير الإنسانية".

وأضاف ماندر في ذلك الوقت "جرائمك شريرة للغاية، وحتى لو تم سجنك حتى وفاتك فلن يكفي هذا لاستنفاد متطلبات العقوبة والإدانة".

وبعد البث المباشر الذي قام به تارانت على مدار 17 دقيقة خلال تنفيذه عمليات القتل في المسجدين، أعلن فيسبوك أنه أزال 1,5 مليون مقطع فيديو صاعق جرى تداولها خلال الـ24 ساعة الأولى عقب المجزرة.