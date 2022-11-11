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الشرطة الأستراليّة: قراصنة روس وراء هجوم إلكترونيّ على ملفات طبيّة

تاريخ النشر: 11/11/2022 - 08:42

الشرطة الأستراليّة: قراصنة روس وراء هجوم إلكترونيّ على ملفات طبيّة
(توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الجمعة، أن قراصنة معلوماتية روسا يقفون وراء هجوم إلكتروني على شركة أسترالية عملاقة للتأمين الصحي، طال 9,7 ملايين مشترك لديها، بمن فيهم رئيس الوزراء.

وقال المسؤول في الشرطة الفدرالية الأسترالية، ريس كيرشو، إن "مجموعة من مجرمي الإنترنت المرتبطين بشكل غامض ببعضهم"، نفذت هجومًا إلكترونيًا من روسيا، حيث تُقيم المجموعة.

واعترفت "ميديبنك"، إحدى شركات التأمين الصحي الخاصة الكبرى في البلاد، خلال الأسبوع الجاري، بأن قراصنة تمكنوا من اختراق البيانات الشخصية لأصحاب بوليصات التأمين لديها.

ونشر هؤلاء القراصنة، أول من أمس الأربعاء، "عينة" من هذه البيانات، ثم نشروا دفعة ثانية، أمس الخميس، على منتدى على الشبكة المظلمة، أي لا يمكن العثور عليها عبر مواقع التصفح التقليدية.

وهي تتضمن معلومات شخصية عن مئات الأشخاص.

ويبدو أن المعلومات الأولى التي كشفت تم اختيارها لإحداث ضرر كبير، إذ طالت أشخاصا يعالجون من إدمان على المخدرات، أو أمراض تنتقل بالجنس، أو حالات إنهاء للحمل.

وترفض شركة التأمين حتى الآن دفع فدية للقراصنة.

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