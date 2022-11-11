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العثور على جثث خمسة أفغان قتِلوا طعنا في أنقرة

تاريخ النشر: 11/11/2022 - 06:14

العثور على جثث خمسة أفغان قتِلوا طعنا في أنقرة
موقع الجريمة في أنقرة (أخبار تركيا)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

عُثِر على جثث خمسة أفغان قُتِلوا طعنًا في شقّة بالعاصمة التركيّة أنقرة، أمس الخميس، حسبما أفادت وسائل إعلام محلّية.

وأفادت قناة تي آر تي التلفزيونيّة الحكوميّة التركيّة بأنّ الجثث كانت ملقاة منذ أيّام عدّة داخل الشقّة الواقعة في منطقة ألتنداغ شمالي شرق أنقرة.

ولم يُحدّد المحقّقون حتّى الآن أيّ دوافع لهذه الجريمة.

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام تركيّة عناصر من الشرطة والطبّ الشرعي ينتشرون عند مدخل مبنى متعدّد الطبقات وخارجه.

وكان فريق من الشرطة قد توجّه إلى مكان الواقعة في وقت سابق، الخميس، بعد تلقّيه تنبيهًا من أشخاص فقدوا أقارب لهم.

ويعيش حوالى 140 ألف لاجئ وطالب لجوء أفغاني في تركيا، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين.

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#تركيا
#أنقرة
#أفغان
#جثث

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