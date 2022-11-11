الملك عبد الله وسوناك يناقشان التطورات الدولية والقضية الفلسطينية

بحث ملك الأردن عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الجمعة، التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بالعاصمة البريطانية لندن، في إطار زيارة رسمية بدأها الملك عبد الله الثاني الخميس، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وأوضح البيان أن لقاءً جمع بين العاهل الأردني وسوناك تناول العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، والتطورات الإقليمية والدولية.

وأكد ملك الأردن حرص بلاده البناء على علاقات "الصداقة المتميزة" التي تجمعه مع بريطانيا، وتعزيز التعاون بينهما على المستويات السياسية والاقتصادية والدفاعية.

كما عبر عن تقديره للدعم الاقتصادي والتنموي الذي تقدمه بريطانيا للأردن.

وشدد عاهل الأردن على أهمية العمل لتخفيف آثار الأزمة في أوكرانيا، خاصة في مجالي الغذاء والطاقة، والتي تحتاج إلى جهد جماعي ومزيد من التكاتف بين الدول.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، جدد الملك عبد الله تأكيد أهمية العمل بشكل فاعل لتحقيق السلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا إلى ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني بالمدينة المقدسة، ومنع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، التي من شأنها تأزيم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وتطرق اللقاء إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

بدوره، أكد رئيس الوزراء البريطاني، وفق البيان، عمق العلاقات بين البلدين والحرص على توطيدها، مشيدا بدور الأردن المحوري في الشرق الأوسط.

وشدد سوناك على أهمية مواصلة التعاون الثنائي لتحقيق التقدم والازدهار الاقتصادي، لافتا إلى أن الأردن "أحد أهم حلفاء المملكة المتحدة في المنطقة".

من جهته، ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء قضايا الأمن الإقليمي بما فيها التطورات في العراق وسورية والتغير المناخي.

ولفت سوناك إلى عمق العلاقات البريطانية الأردنية وأهميتها التاريخية.

وأكد الجانبان التزامهما المشترك بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف البيان أن الجانبين رحبا أيضا بفرص تعميق التعاون في مجالي التجارة والاستثمار، بما في ذلك المشاريع الجديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير البنية التحتية المستدامة.

وتأتي زيارة ملك الأردن إلى بريطانيا، في إطار جولة خارجية، بدأها بالفاتيكان، الأربعاء الماضي، وتوجه منها إلى المملكة المتحدة.