"أوبك" تخفّض توقعاتها لنمو الطلب العالميّ للنفط في 2022

خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، توقعاتها لنمو الطلب على النفط عالميا في 2022، بمقدار 100 ألف برميل يوميا، ليبلغ 2.5 مليون برميل يوميا، في خفض للشهر الثاني على التوالي، وللمرة الخامسة منذ نيسان/ أبريل الماضي.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري، اليوم الإثنين، إنها تتوقع تراجع نمو الطلب على النفط عالميا، بنفس المقدار إلى 2.2 مليون برميل يوميا في العام 2023.

وأشار التقرير إلى أن المنظمة قلصت من توقعات نمو الطلب على نفط أوبك بـ 100 ألف برميل يوميا في العام الحالي، مقارنة بتوقعات الشهر السابق عند 28.6 مليون برميل يوميا، وهو أعلى بنحو 0.5 مليون برميل يوميا مقارنة بعام 2021.

وخفضت أوبك أيضا نمو الطلب في 2023 بمقدار 200 ألف برميل يوميا، ليقف عند 29.3 مليون برميل يوميا، وهو أعلى بمقدار 700 ألف برميل يوميا عن توقعات 2022.

وسجل إنتاج أعضاء أوبك الـ13، انخفاضا في تشرين الأول/ أكتوبر بمقدار 210 آلاف برميل يوميا، ليصل إلى 29.5 مليون برميل يوميا.

وأورد التقرير أن الإنتاج العالمي للنفط زاد في تشرين الأول/ أكتوبر بمقدار 700 ألف برميل يوميا في المتوسط، إلى 101.5 مليون برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق.

وتراجعت حصة أوبك من الإنتاج العالمي بنسبة 0.4 نقطة مئوية إلى 29.1 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر.

وذكر التقرير أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة صعبة من الضبابية في الربع الأخير من العام الحالي.

وينفذ تحالف "أوبك+"، خفضا بإنتاج أعضائه من النفط الخام بمقدار مليوني برميل يوميا في تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، وسط توقعات بتأثر الطلب العالمي، بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.